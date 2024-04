Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B2 bei Polling

Ein Autofahrer will auf der B2 südlich von Polling nach links abbiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Dessen Fahrer wird tödlich verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ist auf der B2 bei Polling ein 59-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung zur Hammerschmiede zwischen Etting und Polling. Der Polizei zufolge wollte ein 56-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Etting kam, nach links in Richtung Polling abbiegen. Er ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 59-jähriger Weilheimer mit seinem Motorrad die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Der Pkw-Lenker übersah offensichtlich den Motorradfahrer und bog ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde etwa 30 Meter durch die Luft geschleudert und blieb neben der Straße liegen.

Die B2 war nach dem Unfall dreieinhalb Stunden gesperrt

Ersthelfer versorgten die Unfallbeteiligten. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Murnau gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt.

Die Feuerwehren Polling und Etting waren mit 29 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Hubschrauber vor Ort. Die Straßenmeisterei Weilheim leitete den Verkehr weiträumig um. Die Straße war etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. (AZ)

