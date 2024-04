Auf den SV Raisting wartet ein Wiedersehen mit früheren Teamkollegen

Fußball: SV Raisting gastiert beim Landkreisrivalen und Tabellendritten Penzberg – Abstiegsbedrohte SVR-Zweite muss in Fuchstal ran.

Eine Steigerung gegenüber der 1:4-Heimpleite am Karsamstag gegen Wolfratshausen war beim SV Raisting zu erkennen. Das reichte aber nicht, um gegen den SV Bad Heilbrunn zu punkten. Der Mannschaft der Stunde, die jetzt fünfmal am Stück gewann, unterlag die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz mit 1:2.

Damit dürfte sich das letzte Fünkchen Hoffnung auf die Aufstiegsrelegation endgültig in Luft aufgelöst haben, da sich der Tabellenzweite, der SV Aubing, keinen Ausrutscher erlaubte und beim Schlusslicht Habach gewann. Die Raistinger haben zwar noch zwei Nachholpartien. Bei inzwischen 14 Punkten Rückstand, bräuchte es schon ein Fußballwunder, um noch heranzukommen. Beim SV Raisting geht der Blick schon mehr in Richtung neue Saison.

Franz kann in den verbleibenden acht Partien einiges ausprobieren, auch wenn er natürlich gerne noch den einen oder anderen Platz in der Tabelle gut machen will. Als aktueller Sechster haben die Raistinger auf den Dritten, dem FC Penzberg, nur einen Abstand von fünf Punkten.

Personell kann SVR-Spielertrainer Hannes Franz gegen nicht aus dem Vollen schöpfen

Und genau bei diesem Landkreisrivalen gastiert der SVR am Samstag, 13. April, ab 14.30 Uhr. In dem Spiel gibt es ein Wiedersehen mit Murat Ersoy, der in der Winterpause von Raisting zum FCP wechselte, sowie mit Denis Grgic, der bereits nach der Saison 2021/22 den SVR in Richtung Penzberg verließ. Letzterer gab nach langer Verletzungspause zuletzt bei einem Kurzeinsatz gegen Wolfratshausen sein Comeback.

Aus der 0:1-Hinspielniederlage gegen den Landkreiskonkurrenten haben die Raistinger beim Rückspiel noch Wiedergutmachungsbedarf. Personell kann Franz nicht aus dem Vollen schöpfen. Gerade im offensiven Mittelfeld klaffen einige Lücken, da zuletzt auch noch Andreas Heichele verletzt ausfiel. „Trotzdem werden wir uns nicht verstecken und versuchen zu punkten“, verspricht Franz.

Punkten muss auch die Raistinger Zweite, die auch im dritten Spiel der Abstiegsrunde der Kreisklasse ohne Sieg blieb. Die SV-Reserve kam im Heimspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Damit stehen die Raisting 2 als Vorletzter vor dem Gastspiel am Sonntag, 14. April, ab 13 Uhr beim SV Fuchstal weiterhin ordentlich unter Druck.