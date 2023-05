Der SV Raisting schließt die Saison mit einer Nullnummer ab

Plus Mit einer Niederlage endet die Bezirksligasaison für die Raistinger Fußballer. Beim Auswärtsspiel in Murnau dauert es lange, bis ein Tor fällt.

Ohne Tore und Punkte verabschiedete sich der SV Raisting aus der Bezirksligasaison. Die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz verlor die letzte Partie beim TSV Murnau. Damit blieb der SVR in der Endtabelle Sechster.

„Schade, die Niederlage wäre nicht nötig gewesen“, meinte Franz nach dem 1:0 für Murnau, das letztlich verhinderte, dass der SVR noch an den direkt vor ihnen platzierten Murnauern in der Tabelle vorbeizog. „Beide Teams hatten nicht ihre stärksten Aufstellungen zur Verfügung“, räumte Franz ein, nachdem sowohl die Hausherren als auch seine Truppe einige Ausfälle zu verkraften hatten.