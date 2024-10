Die Personallage beim SV Raisting bleibt weiter angespannt

Im Spitzenspiel beim Tabellenführer SV Aubing musste der SV Raisting die erste Saisonniederlage einstecken. Das 0:1 war auch den Personalsorgen beim SVR geschuldet. Gleich vier Leistungsträger fehlten in der Startelf. „Die Personallage schaut aktuell ähnlich aus“, sagt SVR-Spielertrainer vor dem Heimspiel am Sonntag, 20. Oktober, ab 14 Uhr in der Raiffeisen-Arena gegen den FC Deisenhofen 2. Benedikt Multerer ist nach wie vor nicht fit und sein Einsatz fraglich.

Thomas Bretthauer ist operiert und fällt wie Franz noch länger aus. Dazu muss auch Kapitän Max König mit einem Muskelfaserriss zuschauen. Einzig David Gretschmann steht gegen die Bayernliga-Reserve wieder zur Verfügung stehen. „So Mentalitätsspieler wie Max König, die auch viel kommunizieren, sind schwer zu ersetzen“, bedauert Franz, der aber guter Dinge ist, dass die Raistinger in der aktuellen Lage die Ausfälle kompensieren kann.

SVR-Spielertrainer Hannes Franz hat die 0:2-Niederlage gegen Deisenhofen in der vorherigen Saison in Erinnerung

„Unser Kader ist auch breit genug. Das hat man auch gegen Aubing gesehen. Die auf dem Platz standen haben das ordentlich gemacht“, urteilt der SVR-Spielertrainer. Gleichzeitig warnt er aber auch vor der FCD-Zweiten. „Das ist eine Mannschaft mit jungen, gut ausgebildeten Spielern, die in der Liga jeden schlagen kann“, sagt Franz. „Da müssen wir höllisch aufpassen“, erinnert sich Franz nur ungern an die 0:2-Niederlage in der Vorsaison in Deisenhofen. Eine genaue Gegneranalyse ist für ihn auch alles andere als leicht. „Weil man bei ihnen nie weiß, mit welchen Spielern sie kommen“, sagt der SVR-Coach über den Tabellenachten.

„Sie stehen im sicheren Mittelfeld und haben damit keinen Druck. Eine junge Mannschaft spielt da am besten“, weiß Franz um die Gefährlichkeit der Gäste. Gleichwohl erwartet er, dass seine Truppe nach dem Dämpfer in Aubing wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. „Auch wenn es kein Spaziergang werden wird, unsere Zielsetzung ist ein Dreier, wie spielen schließlich auch daheim“, macht Franz seine Ambitionen deutlich, den zweiten Platz, der durch die erste Saisonniederlage verloren ging, schnellstmöglich zurückzuerobern.