Schlechte Rückkehr für den SV Raisting aus der Winterpause

Plus Fußball: Ein früher Gegentreffer beschert Raisting eine 0:1-Niederlage im Nachholspiel in Haidhausen.

Die Rückkehr auf den Platz nach der Winterpause verlief beim SV Raisting nicht so, wie erhofft. Im Nachholspiel bei der abstiegsbedrohten SpVgg Haidhausen unterlag die Truppe um SVR-Spielertrainer Hannes Franz mit 0:1. „Das ist extrem bitter“, zeigte sich Franz nach dem Fehlstart in das neue Jahr enttäuscht.

„Es ist leider nicht das erste Mal, dass wir schlecht aus dem Winter kommen“, ergänzte Franz, der sich nach der guten Vorbereitung und dem zuletzt überaus gelungenem Trainingslager mehr erhofft hatte. „Unser letzter Ball war selten zwingend und nach der Pause wurden wir zu hektisch“, nannte Franz die Baustellen, die letztlich zur Niederlage führten, mit dem die Raistinger weiter auf den ersten Sieg gegen Haidhausen warten müssen.