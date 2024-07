SV Raisting: Jubiläumsspiel vor 600 Zuschauern

Zum Geburtstag lädt man sich gerne Gäste ein. Bei einem runden dürfen es auch Besondere sein. Beim SV Raisting, der am letzten Wochenende seinen 100. feierte, bekamen die Fußballer Besuch von der SpVgg Unterhaching. Der Drittligist aus der Münchner Vorstadt absolvierte ein Freundschaftsspiel in der Raiffeisen-Arena, allerdings nicht mit der ersten Garnitur.

Wegen Terminüberschneidung trat die SpVgg mit der zweiten Mannschaft an, die in der Bayernliga spielt. Auch wenn der Ligaunterschied dadurch nicht ganz so groß ausfiel, dominierten die zwei Klassen höher angesiedelten Hachinger klar das Geschehen. Der 4:1 Erfolg der Gäste fiel auch standesgemäß aus.

„Die Ansätze nach vorn waren in Ordnung“, resümiert SVR-Spielertrainer Hannes Franz

„Wir hatten wenig Ballbesitzminuten“, räumte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem letzten Test vor dem Saisonstart ein. „Unsere Baustellen, und davon gab es viele, deckte die Spielvereinigung auf“, ergänzte Franz, der vorwiegend Probleme in der Defensive und im Spiel gegen den Ball erkannte. „Die Ansätze nach vorn waren in Ordnung“, sah Franz aber auch positive Dinge, was durch den Ehrentreffer von Benedikt Multerer unterstrichen wurde.

Icon Vergrößern Benedikt Multerer, der den Raistinger Ehrentreffer erzielte, im Laufduell mit einem Hachinger. Foto: Roland Halmel Icon Schließen Schließen Benedikt Multerer, der den Raistinger Ehrentreffer erzielte, im Laufduell mit einem Hachinger. Foto: Roland Halmel

Vor der ordentlichen Kulisse von 600 Zuschauern bestimmten die ballsicheren Gäste in der ersten Hälfte klar das Geschehen. Dominik Köck (20.) und Noa-Gabriel Simic (26.) schossen die Hachinger auch mit 2:0 in Front. In der Halbzeit sorgte Fußballakrobat Alfred Reindl für Kurzweil, wobei er auch SpVgg-Präsident Manni Schwabl in seine Vorführung miteinband. In der zweiten Hälfte nahmen die Gäste, die am nächsten Tag das erste Bayernligaspiel hatten, den Fuß etwas vom Gas. „Zwei Spiele an einem Wochenende sind für junge Fußballer aber kein Problem“, meinte Schwabl zu der Doppelbelastung seiner Elf, die durch Simon Dorfner (52.) und Elion Haxhosaj (69.) auf 4:0 erhöhten.

Vor dem Saisonstart gibt es nur noch zwei Trainingseinheiten für den SV Raisting

Zu dem Zeitpunkt sorgte ein starker Regenschauer für Abkühlung, nachdem die Fußballer davor bei sommerlich hohen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen kamen. Die heimischen Fans durften in der Schlussphase auch noch den Ehrentreffer von Multerer (75.) bejubeln. Die Freude darüber hielt sich bei Franz nach dem Abpfiff aber in Grenzen. „Haching war deutlich besser. Jetzt haben wir nur noch zwei Trainingseinheiten, um im Ansatz für den Saisonstart bereit zu sein“, grummelte der SVR-Spielertrainer, der mit seiner Elf am Sonntag (14 Uhr) beim FC Neuhadern die neue Bezirksligaspielzeit eröffnet.