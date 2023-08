SV Raisting verteidigt die Führung gegen Murnau mit Mann und Maus

Bezirksliga-Fußball: SV Raisting holt „dreckigen“ 1:0 Sieg in der Regenschlacht beim ambitionierten TSV Murnau.

Zwei Spiele, zwei Siege. An der Punkteausbeute des SV Raisting beim Saisonstart in die Bezirksliga Süd gibt es nichts auszusetzen. Spielerisch ist beim SVR aber noch sehr viel Luft nach oben. Das zeigte der 1:0-Erfolg beim TSV Murnau.

„Das war ein dreckiger Sieg“, räumte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem mehr als glücklichen Dreier beim ambitionierten und enorm spielstarken TSV unumwunden ein. „Am Ende haben wir die Führung mit Mann und Maus verteidigt“, lobte Franz aber den enormen Einsatz seiner Truppe bei der Regenschlacht. In der ersten Hälfte taten sich die Raistinger gegen die extrem junge Mannschaft der Hausherren, deren Startelf einen Altersschnitt von 18,7 Jahre aufwies, überhaupt nicht zurecht.

Die Murnauer brachten die Gäste immer wieder mit Vorstößen über Außen in Verlegenheit. Bei der gefährlichsten TSV-Aktion schoss Tadeus Henn aber knapp darüber. Den Kopfball von Fabian Erhard klärte Raistings Schlussmann Urban Schaidhauf. Kurz vor dem Seitenwechsel stand sein Gegenüber Fabio Grund im Mittelpunkt.

Murnau bringt den SV Raisting mit Vorstößen über Außen in Verlegenheit

Der Murnauer Keeper wollte einen Ball abfangen und bekam im Luftkampf einen Ellbogen ins Gesicht. Grund musste daraufhin in der Kabine bleiben. Für ihn rückte der junge Constantin Humpa in den Kasten, der kurz nach der Pause einen entscheidenden Patzer machte. Bei einem langen Ball von Hermann Sigl verschätzte sich der Schlussmann. Benedikt Multerer kam so ans Leder und beförderte ihn mit dem Hinterkopf zum 1:0 (53.) für die Gäste in die Maschen.

„Wir hatten nach der Halbzeit etwas umgestellt, waren dann auch präsenter und auf Augenhöhe“, urteilte Franz. Diese gute Raistinger Phase war aber schnell wieder vorbei. „Wir haben danach zu sehr auf Verwaltungsmodus geschaltet“, ärgerte sich der SVR-Spielertrainer. Unmittelbar nach dem Führungstreffer hatte der SVR Glück, dass Henn (55.) an der Latte scheiterte. Die Murnauer bestimmten in der Folge klar das Geschehen. Am Raistinger Strafraum war aber meist Schluss.

Dem SV Raisting bleibt kaum Zeit zur Regeneration

Ein paarmal brannte es noch vor dem SVR-Kasten. Die Gästeabwehr um den starken Sigl verteidigten aber alles weg. Dennoch mussten die mitgereisten Raistinger Fans bis zum Schluss um den Auswärtssieg Zittern. Letztlich brachte der SVR die knappe Führung ins Ziel. „Das war wirklich hart erarbeitet“, gestand Franz, der selbst 90 Minuten auf dem Platz stand. Viel Zeit zur Regeneration für ihn und sein Team gibt es jetzt aber nicht. Bereits am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) erwarten die Raistinger in der heimischen Raiffeisen-Arena den VfL Denklingen zum Derby. Der Nachbarn, den der ehemalige SVR-Coach Markus Ansorge trainiert, ist mit zwei Niederlagen deutlich schlechter in die Saison gestartet, als die Gastgeber.