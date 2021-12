Klima schützen trotz streamen: So spart man CO2

Das Landratsamt Weilheim-Schongau und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern geben Tipps zum Stromsparen.

Zu einem entspannten Abend in der Weihnachtszeit gehört für viele ihre Lieblingsserie oder der neueste Blockbuster. Doch was viele nicht wissen: Streamingdienste ziehen sehr viel Strom. Darauf und wie der Stromverbrauch etwas reduziert werden kann, weisen jetzt das Landratsamt Weilheim-Schongau und die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern hin.

Netflix, Amazon Prime und Co.: Server brauchen viel Strom

Um Audio- und Videoinhalte zu speichern und zur Verfügung stellen zu können, sind riesige Serverfarmen notwendig. Deren Betrieb und der täglich millionenfache Zugriff auf die Inhalte verbraucht viel Energie und verursacht CO2-Ausstoß. So entspreche das einstündige Streamen eines Films etwa der CO2-Emission eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt, so die Energieberatung. Das Video-Streamen sei dabei besonders energieintensiv.

Laut einer Studie des „Think Tank Shift Project“ sorgt Video-Streamen für mindestens ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, das entspreche dem jährlichen CO2-Ausstoß Spaniens.

Fast 75 Prozent des deutschen Internetdatenverkehrs durch Videos

In Deutschland seien Videos für rund drei Viertel des Datenverkehrs verantwortlich. Werden sie über mobiles Internet ohne vorherigen Download in hoher Qualität gestreamt, benötigen Videos am meisten Energie. Mit einfachen Maßnahmen ließe sich der „digitale“ Fußabdruck beim Streamen jedoch reduzieren. So sei das Herunterladen und lokale Speichern von Filmen oder Musikdateien energiesparender als kontinuierliches Streamen. Das Abspielen von Audiodateien verbrauche im Vergleich zum Streamen von Videos nur einen Bruchteil des Datenvolumens. CO2-Emissionen ließen sich auch einsparen, wenn der Fernseher über ein LAN-Kabel auf Streaming-Plattformen zugreift und nicht über WLAN. Eine Internetverbindung über LAN-Kabel verursache weniger CO2-Emissionen als über Mobilfunk.

Weitere nützliche Tipps rund um energieeffiziente Geräte und Stromsparen erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de und in der Energieberatung der Verbraucherzentrale unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/ 809802400 oder unter 08856/80560. (ak)

