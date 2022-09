Kundgebung in Murnau setzt Signal für die Werdenfels-Bahn

Plus Am "Tag der Schiene" gibt es auch von politischer Seite Unterstützung für die Kundgebung im Murnauer Bahnhof. Die Werdenfelsbahn soll bis 2030 ausgebaut sein.

Zahlreiche Interessierte waren am „Tag der Schiene“ der Einladung von des Fahrgastverbands Pro Bahn zu einer Kundgebung am Bahnhof Murnau unter dem Motto „Werdenfelsbahn 2030 – starke Schiene im Deutschlandtakt“ gefolgt. Auf dem Podium war die Politik hochkarätig vertreten, meldet Pro Bahn: Neben drei Landtagsabgeordneten nahmen auch Bürgermeister und der Landrat von Garmisch-Partenkirchen Stellung zur Zukunft der Werdenfelsbahn. Der Fahrgastverband warb um Unterstützung für eine gemeinsame Resolution zur Zukunft der Werdenfelsbahn.