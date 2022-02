Region Ammersee

vor 9 Min.

Weilheimer Umfahrung: Bleibt von elf Varianten am Ende keine übrig?

Plus Die ersten Planungen für eine Entlastungsstraße reichen bis ins Jahr 1934 zurück. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf – und etlichen Widerstand gegen das Projekt.

Von Alfred Schubert

Links rum, rechts rum oder unten durch? Über diese Frage wird in Weilheim intensiv diskutiert. Es geht dabei um den Bau einer Entlastungsstraße, die den Verkehr in Weilheim reduzieren soll. Zehn Varianten standen zur Diskussion. Das zuständige Staatliche Bauamt in Weilheim legte Studien zu vier Westumfahrungen, zwei eingehausten Durchgangsstraßen in der Stadt, einen Tunnel, eine Verlängerung des Narbonner Rings nach Süden und zwei Ostumfahrungen vor.

