Das ist auf Schloss Kaltenberg 2024 alles geboten

Die Veranstaltungen 2024 auf Schloss Kaltenberg beginnen mit dem Starkbieranstich und enden mit dem Weihnachtsmarkt. Das ist alles geboten.

Noch befindet sich Schloss Kaltenberg in der Winterpause. Doch der Starkbieranstich am 24. Februar 2024 markiert den Startschuss für ein fulminantes Veranstaltungsjahr, das einmal mehr zeigt, wie vielseitig die spektakuläre Schlosskulisse in Szene gesetzt werden kann. Alle Event-Highlights zum Vormerken.

Beim Starkbieranstich am Samstag, 24. Februar, in der Ritterschwemme wird nicht nur das Bockbier der König Ludwig Brauerei ausgeschenkt. Die Blaskapelle Wallershausen und die Suche nach dem stärksten Bayern – natürlich mittels Steinheben ermittelt – machen das Starkbierfest zu einer Riesengaudi. Von diesem Tag an lohnt sich der Blick in den Eventkalender der Ritterschwemme, die immer wieder mit saisonalen Angeboten und Veranstaltungen und dem Ritteressen aufwartet.

Ob Vatertag am 9. Mai oder Muttertag am 12. Mai: Schloss Kaltenberg ist an den Gartentagen eine gute Kulisse für einen bunten Familienausflug mit Kaffee und Kuchen, Showgrillen und Backen und Herumstöbern an den vielen Marktständen.

Das Puls-Open-Air vom 6. bis 8. Juni sollten sich diejenigen vormerken, die Festival-Atmosphäre lieben. Wer das positive Miteinander in der Arena, auf dem Camp-Ground, in den Chill-Out-Areas im Schlosswald und die Nähe zu den Stars auf den Nebenbühnen einmal erlebt hat, kommt immer wieder. Und dann ist da ja noch das Line-up mit aktuellen und kommenden Stars sowie spannenden Newcomeracts wie etwa Giant Rooks, badmómzjay, Zoe Wess, Schmyt, Mayberg, Malik Harris und vielen mehr.

Veranstaltungen auf Schloss Kaltenberg: Rund um den Garten, Ritterkämpfe und ein Wandertag

Das absolute Highlight auf Schloss Kaltenberg, das Kaltenberger Ritterturnier, findet heuer vom 12. bis 28. Juli statt. Ein Tag im Mittelalter, den die Besucher sicher so schnell nicht vergessen: Spielleute, Marketender, Gaukler und Handwerker unterhalten das Publikum für Stunden auf Schloss Kaltenberg, bis schließlich alle dem Ruf der Fanfaren folgen und in die Arena strömen, um das große Ritterturnier zu erleben.

Am 31. August heißt es dann wieder "Wandern für Afrika", wenn Prinz Ludwig von Bayern mit seinem Team den Startschuss zum diesjährigen Löwenmarsch gibt. Der Löwenmarsch, der auf Schloss Kaltenberg startet und auf Schloss Neuschwanstein endet, verbindet das Weitwandern mit einem Charity-Gedanken. Unterstützt wird das von Ludwig von Bayern initiierte Projekt Learning Lions in Kenia, das junge Menschen im zukunftsträchtigen IT-Sektor ausbildet und ihnen so ein selbstbestimmtes Leben in ihrer Heimat ermöglicht.

Zum Jahresausklang (29. November bis 22. Dezember) verwandelt sich Schloss Kaltenberg in eine von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Märchenkulisse. An den vier Adventswochenenden von freitags bis sonntags tauchen die Besucherinnen und Besucher in eine Welt ein, in der ihnen magische Feen, der Froschkönig, Frau Holle oder der Wolf und das Rotkäppchen begegnen.

Mehr Informationen gibt es unter www.schloss-kaltenberg.de. (AZ)