Auto stark beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, macht sich ein Autofahrer in Schondorf aus dem Staub, nachdem er ein geparktes Fahrzeug angefahren hat. Wer kann Hinweise geben?

In der Zeit von Montagabend(13. Mai) bis Dienstagmittag (14. Mai) wurde ein im Buchenweg in Schondorf geparkter weißer BMW angefahren und stark beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bislang nach Angaben der Polizei in Dießen nicht gemeldet. Es sei laut Polizeibericht davon auszugehen, dass auch sein Fahrzeug stark beschädigt wurde.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch