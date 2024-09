Schondorf: Doris Pospischil mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Die in Schondorf lebende Initiatorin der Ammerseerenade, Doris Pospischil und weitere 15 Personen wurden kürzlich in Berlin von Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Damit wird, wie es in der Verleihungsurkunde des Bundespräsidenten heißt, gewürdigt, „dass Doris Margot Pospischil durch ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement mit der Wiederaufnahme der Liberation Concerts in Sankt Ottilien auszeichnungswürdige Verdienste um die Sichtbarmachung jüdischen Lebens in Deutschland erworben hat“.

Die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Konzertreihe sei ein wichtiger Baustein zur kollektiven Erinnerung an die Zeit der Schoa und der ersten Nachkriegsjahre. Durch ihren Einsatz trage Doris Pospischil zu einer lebendigen, Empathie entwickelnden Erinnerungskultur bei.

Die Auszeichnung markiert längst nicht das Ende der Konzertreihe: Das sechste Liberation Concert findet am 28. September um 19 Uhr in der Klosterkirche Sankt Ottilien statt. Es musizieren Maximilian Hornung (Violoncello) und das Jerusalem Symphony Orchestra unter der Leitung von Julian Rachlin.

Das Liberation Concert ist stets krönender Abschluss des Klassikfestivals Ammerseerenade. Start ist heuer am Samstag, 14. September ab 19 Uhr mit „Classic for Family“ im Florianstadl in Andechs. Es spielen Alessandro Quarta (Violine), Giuseppe Magagnino (Klavier) und ein Streichquintett.

Das Liberation Concert ist der jährliche krönende Abschluss des Klassikfestivals Ammerseerenade

Am Sonntag, 15. September, werden bei einer musikalischen Landpartie im Gasthaus Saxenhammer in Hechenwang ab 18 Uhr Katharina und Christian Gruber (Gesang/Gitarre) und ein Cello-Duo zu hören sein. Die Geschwister Kirill Troussov (Violine) und Alexandra Troussova (Klavier) sind mit Classic pur am Montag, 16. September um 19 Uhr im Otto-Hellmeier-Haus in Raisting zu hören. Der Gasthof Hartl in Türkenfeld ist Gastgeber des Schweinsbratenkonzerts.

Gleichzeitig wird der Gasthof Hartl am Mittwoch, 18. September, ab 19 Uhr für Roman Kuperschmidt (Klarinette) und das Kammerensemble Philharmonia Fraknfurt (Leitung Juri Gilbo) zum Konzertsaal. Am Donnerstag, 19. September, ist die Ammerseerenade in der Kulturkirche Heilig Geist in Breitbrunn ab 19 Uhr mit Classic for Winds zu Gast. Es spielen Anna Wierer (Querflöte), Maxim Shagaev (Knopfakkordeon) und ein Bläserquintett.

Am Freitag, 20. September gibt es ab 16 Uhr eine musikalische Schifffahrt auf der Utting. Für die musikalische Unterhaltung bei dem Hop-on-hop-off auf dem Ammersee sorgen Anna Wierer (Querflöte) und Maxim Shagaev (Knopfakkordeon) sowie die Saitenstraßen Musi und das Trio Nautico.