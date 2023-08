Das bietet das Künstlerfest Seekraft in Schondorf

Das Künstlerfest "Seekraft" in Schondorf geht in die zweite Runde. Drei Tage lang wechseln sich auf einem Seegrundstück Konzerte, Lesungen und Performances ab.

Drei Tage lang Musik, Lesungen und Performances bei freiem Eintritt auf einem Seegrundstück in Schondorf. Das gab es beim Künstlerfest Seehkraft2 des Schondorfer Kreises. Mit dabei war auch der Erfolgsautor Hanns Christian Müller („Fast wia im richtigen Leben“, „Kehraus“). Er las aus seinem Buch „Sonne für alle, auch wenn es regnet“, dessen Titel Programm für das ganze Fest war. Trotz gelegentlicher Regenschauer herrschte durchgängig eine sommerlich beschwingte Stimmung.

Am Freitag eröffnete Dr. Thomas Goppel mit einer humorvollen Rede das Künstlerfest. Man merkte dem ehemaligen Kunstminister an, wie sehr ihn das Engagement des Vereins Schondorfer Kreis freute, der ein ausgesprochen vielfältiges Kunstprogramm auf die Beine gestellt hatte. Die Besucher waren bei diesem Open Air-Fest nicht in Sitzreihen verbannt, sondern spielten eine aktive Rolle. In dem mit Skulpturen des Metallkünstlers Thomas Lenhart geschmückten Gelände gab es vielfältige Gelegenheiten zum Gespräch mit den beteiligten Musikern und Literaten.

Das Seehkraft-Festival schlägt einen Bogen von den wilden 20er-Jahren bis zur Gegenwart

Erster Programmpunkt war „Jazz touché“ mit der Sängerin Siso Hagen, der Wortkünstlerin Katalin Fischer und dem Pianisten Matthias Preißinger. Mit eigenen Texten und den Liedern von Friedrich Hollaender schlug das Trio einen Bogen von den wilden 20er- und 30er-Jahren in die Gegenwart. Nach einer regenbedingten Pause erinnerte der Schondorfer Künstler Andreas Kloker an Susanne Sticker, die ihr ganzes Leben lang im kulturellen und öffentlichen Leben des Ortes engagiert hatte. Zu Texten aus ihren Lieblingsbüchern wickelte sich Kloker in einen neun Meter langen Schal, den Sticker an langen Abenden gestrickt hatte, ein rot-weiß-roter Schal, denn Sticker bevorzugte österreichische Autoren.

Hanns Christian Müller, Siso Hagen und Georg Spindler (von links) beim zweiten Seehkraft-Festival in Schondorf. Foto: Leopold Ploner

Zum Abschluss des ersten Tages spielte der Troubadour Walter Schreiber auf seinem Akkordeon alte italienische und französische Lieder. Er bewies dabei, dass die teilweise Jahrhunderte alten Melodien auch heute noch die Menschen zum Tanzen bringen.

Die Inspiration bezieht Hanns Christian Müller aus dem richtigen Leben

Am Samstag eröffnete Hanns Christian Müller mit Texten aus seinem Buch „Sonne für alle, auch wenn es regnet“. Im Buch beschreibt Müller Episoden, die tatsächlich aus dem richtigen Leben stammen. Hier sieht man, woher er die Inspirationen für seine skurrilen und doch so treffenden Alltagsbeschreibungen bezieht.

Lesen Sie dazu auch

Weiter ging es mit einer Weltpremiere. Die Autorin Corinna-Rosa Falkenberg gab Einblicke in ihr neues Buch „Der Himmel und das Salz“. Das war aber nicht einfach eine Lesung, sondern ein verspieltes Happening, bei dem die Sängerin Siso Hagen und Katja Brandl am Klavier für die passende musikalische Begleitung sorgten.

Ein kurzer Regenguss kann die Abenteurerin Carmen Rohrbach nicht beeindrucken

Am Sonntag spielte auch das Wetter wie gewünscht mit. Ein kurzer Regenguss am Vormittag erwischte die Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach. Sie ließ sich davon aber nicht beeindrucken, denn die Abenteurerin hat schon ganz andere Situationen bewältigt. Rohrbach setzte sich einfach zum Publikum unter das Zeltdach und erzählte frei von Erlebnissen auf ihren Reisen. Beispielsweise wie sie aufbrach, um mit dem Kamel quer durch den Jemen zu ziehen.

Weiter ging es mit The Wildpainters. Dahinter stecken die Sänger und Gitarristen Markus Thielen und Mark Nicholas. Letzteren kennen viele vom MusiComedy-Duo Mark’n’Simon. Das komödiantische Talent blitzt auch bei The Wildpainters immer wieder mal auf, aber im Vordergrund stehen bodenständiger Blues und Rock, den die beiden mit viel Herzblut spielen.

Andreas Kloker tritt in einem mongolischen Schlafrock auf

Elke Jordan und Gregor Netzer hatten für Seehkraft2 ihren Landsberger Kunstautomaten nach Schondorf gebracht. Am Nachmittag erklärten sie die Idee hinter diesem umgebauten Zigarettenautomaten, aus dem man für fünf Euro signierte Originalkunstwerke ziehen kann. Das taten die Besucher dann auch sehr fleißig, und die von sechs verschiedenen Künstlern bestückten Warenschächte leerten sich in Windeseile.

Der Schondorfer Künstler Andreas Kloker führte beim Seehkraft-Festival einen bayerisch-chinesischen Rap mit dem Titel "Zao-I" auf. Foto: Leopold Ploner

Um 19 Uhr betrat noch einmal Andreas Kloker die Bühne, diesmal als Rapper. Mit Beatbox, Hiphop-Gesten und eingehüllt in einen mongolischen Schlafrock gab er seinen bayerisch-chinesischen Rap „Zao-I“ zum besten. Das Publikum staunte, dass Bayerisch und Chinesisch zum Verwechseln ähnlich klingen können.

Den Abschluss von Seehkraft2 bildete ein Doppelkonzert von Jakob Mühleisen und Tom Hauser, unterstützt vom Schlagzeuger Simon Schröttle. Mühleisen hat gerade seine dritte CD „A Scenario We Are Living In“ auf den Markt gebracht. Hauser ist im Rahmen seiner "Vanlife"-Tour mit dem Etrusco Campingvan unterwegs, den er stilgerecht am Seeufer geparkt hatte. (AZ)