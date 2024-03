Das Bürgerbudget in Schondorf könnte auch Störchen gefallen

Die "Ideen für Schondorf" gehen in eine neue Runde: Welche Projekte, die aus der Bürgerschaft vorgeschlagen worden sind, heuer umgesetzt werden können.

Auch in diesem Jahr sollen wieder einige Ideen für Schondorf verwirklicht werden. In der jüngsten Sitzung fasste der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss, nachdem zuvor die Bürgerschaft aufgerufen gewesen war, ihre Favoriten zu benennen.

Auf Platz Numero eins war dabei die Idee gekommen, quasi den Rohbau für ein Storchennest (gemeint ist ein Baumstamm mit einer Art Plattform) zu errichten, auf dem sich ein Paar dieser beliebten Vögel einnisten und Junge aufziehen könnte. Im vergangenen Jahr, berichtet Bürgermeister Alexander Herrmann, habe es bereits Anzeichen gegeben, dass sich auch in Schondorf Störche niederlassen könnten. Auf dem Sendemasten der Deutschen Bahn am Bahnhof habe sich damals eine Störchin niedergelassen, die beobachtet habe, wie tauglich sich vier männliche Störche für den Nestbau erwiesen, die eifrig Zweige heranschafften. Allerdings ließen sich die Tiere dann doch nicht in Schondorf nieder. Vielleicht geschieht dies aber in Zukunft: Denn die bei den Schondorfer beliebteste Bürgerbudget-Idee war die Sache mit dem künstlichen Nest, das nun in der Oberschondorfer Flur in Richtung Hechenwang errichtet werden soll.

Das Projekt Freiluft-Kino wurde zurückgezogen

Auf Platz wurde das Projekt "Outdoor-Kino" gewählt, das man in Schondorf bereits in einem der beiden Corona-Sommer erleben konnte. Allerdings wird es zunächst keine Neuauflage geben. "Die Idee ist leider zurückgezogen worden", bedauert der Bürgermeister.

Erledigt hat sich auch bereits der Kicker für das Jugendhaus. Dieses Spielgerät könne durch eine private Spende beschafft werden, noch dazu in einer viel besseren Ausführung als im Projektvorschlag angedacht, wie Herrmann anmerkte.

Die Weiterentwicklung des Bücherschranks kommt auf Platz vier

Auf Platz vier kam die Idee eines "Fair-Tausch-Schranks". Dieser soll wie ein Bücherschrank funktionieren, allerdings mit dem Unterschied, dass dort nicht nur Bücher, sondern auch andere nützliche Dinge hineingestellt und herausgenommen werden können.

Ebenso soll eine mobile Torwand beschafft werden, eine Idee des TSV Schondorf. Diese könnte dann für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, ist die Idee dahinter.

Die vierte Idee, die mit dem 10.000-Euro-Budget noch umgesetzt werden kann, ist ein Sonnensegel für den Spielplatz auf dem ehemaligen Prix-Gelände. Für weitere Vorschläge war im Bürgerbudget-Topf dann kein Geld mehr vorhanden.

Welche Bürgerideen aus dem vergangenen Jahr umgesetzt wurden

Zu den im vergangenen Jahr ausgewählten Ideen für Schondorf kann weitgehend Vollzug gemeldet werden. Das gilt laut Herrmann für die Fahrrad-Reparaturstation, die Pflanzung von Obstbäumen, die Bücherbox in der Seeanlage, den Fair-O-Mat mit fair gehandelten Süßigkeiten im Bahnhof, die Ludothek (Gesellschaftsspiele zum Ausleihen) in der Gemeindebibliothek und auch für die Pizzakarton-Box am Rathausbrunnen. Allerdings habe sich der davon erhoffte positive Effekt auf die Sauberkeit nicht in vollem Umfang erfüllt, merkte Herrmann auf Nachfrage an. Nicht umgesetzt worden sei der Schondorfer Glücksindex.

Daneben ist beim Bürgerbudget noch eine Personalie zu vermelden: Die neue Beauftragte dafür ist Grit Schmitt. Der bisherige Beauftragte David Weingartner habe seine Tätigkeit beendet, weil er aus Schondorf wegziehen werde, so Herrmann.