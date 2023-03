Das Bürgerbudget will das Glück in Schondorf messen

Plus Der Schondorfer Gemeinderat befürwortet acht Ideen aus dem Bürgerbudget. Allerdings bleibt diese Form der Bürgerbeteiligung umstritten.

Acht Projekte aus dem Bürgerbudget können heuer in Schondorf verwirklicht werden. Der Gemeinderat hat allen Ideen, die in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurden, zugestimmt. Das Bürgerbudget - ausgestattet mit 10.000 Euro jährlich - bleibt aber auch umstritten. Zwar wurde auf Antrag des neuen Bürgerbudget-Teams der Verlängerung bis zum Ende der Wahlperiode 2026 zugestimmt. Dabei gab es allerdings fünf Gegenstimmen.