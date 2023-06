Der Schondorfer Gestaltungspreis geht in diesem Jahr einen neuen Weg

Erstmals wird kein renoviertes Gebäude im Ort mit der Plakette „Gelungen“ des Schondorfer Kreises ausgezeichnet, sondern ein Neubau. Das sind die Beweggründe.

Vor wenigen Tagen verlieh der Verein Schondorfer Kreis für Kultur und Landschaftspflege den diesjährigen Gestaltungspreis „Gelungen“. Mit diesem Preis werden Gebäude ausgezeichnet, die das Ortsbild Schondorfs positiv prägen und sich harmonisch in die bestehende Umgebung einfügen. Die jüngste Verleihung stellt ein Novum dar: Erstmals wurde die Auszeichnung nicht für eine gelungene Renovierung verliehen, sondern für einen Neubau. Das prämierte Objekt ist ein von der Familie Bosch errichtetes Wohnhaus in der Sonnenleite.

In ihrer Ansprache verhehlte Dorothee Mayer-Tasch, die auch die Plakette „Gelungen“ am Haus enthüllte, nicht, dass die Auszeichnung eines Neubaus im Verein zu lebhaften und durchaus kontroversen Diskussionen geführt habe. Man wollte aber ein Zeichen setzen, dass zu einem stimmigen Ortsbild nicht nur die Bewahrung historischer Bauten gehöre, sondern auch der Mut zu frischen Impulsen. Die Entscheidung für die Prämierung fiel nach mehreren Ortsbegehungen und einer Befragung aller Mitglieder des Vereins, in der sich das Haus mit sieben Wohneinheiten in der Sonnenleite als Favorit durchsetzte.

Die Laudatio hielt Prof. Peter Cornelius Mayer-Tasch, Leiter des Arbeitskreises „Ortsbild“ im Schondorfer Kreis. Er betonte, dass das Haus aus zwei Gründen als besonders gelungen ausgezeichnet worden sei. Zum einen sei es mit seiner strukturierten Fassade, dem kombinierten Schindel- und Grasdach, und dem markanten Treppenturm ein wirklicher Blickfang. Es stehe in der architektonischen Tradition der stattlichen Villen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Unterschondorf, in der Nähe zum Ammersee errichtet wurden.

Das mit dem Gestaltungspreis „Gelungen“ prämierte Haus in der Schondorfer Sonnenleite. Foto: Leopold Ploner

Zum anderen füge es sich in die bestehende Bebauung ein. In unmittelbarer Nähe zur Straße Am Eichet führe es dort die gestalterische Linie von der sogenannten Stinnes-Villa über das Firmengebäude und das Wohnhaus der Familie Bosch fort. Es sei aber keine sklavische Kopie der historischen Vorbilder.

Zusammen mit dem Schondorfer Architekten Kurt Bergmaier haben die Bauherren ein Haus entworfen, das die Formensprache der Nachbargebäude zeitgenössisch interpretiert. Dadurch bildet das Bauwerk jetzt zusammen mit dem gegenüberliegenden Wohnhaus der Familie Bosch ein markantes Entree zur Sonnenleite, die ab hier sanft zur Heilig-Kreuz-Kirche ansteigt.

Im formalen Wechselspiel mit der Nachbarbebauung wurde auch auf kleine Details geachtet. Sogar die stählerne Überdachung der Mülltonnen bezieht sich mit ihren Art-déco-Elementen auf die Stahlkonstruktion der Hofeinfahrt auf der anderen Straßenseite.

Dass es sich die Bauherren Ursula und Thorsten Bosch mit der Verwirklichung ihrer Vision nicht leicht gemacht haben, sieht man schon an der langen Bauzeit. Die Erklärung des ungewöhnlichen Konzeptes erforderte viel Überzeugungsarbeit im Gemeinderat und Landratsamt. Dazu kamen noch technische und rechtliche Fragen, sodass es am Ende fast vier Jahre bis zur Fertigstellung dauerte.

Die vom Künstler Andreas Kloker geschaffene Plakette des Gestaltungspreises „Gelungen“. Foto: Leopold Ploner

Dem vorangegangen war eine umfangreiche Planungsphase. Teilweise mithilfe von Tonmodellen wurde Schritt für Schritt die endgültige Form entwickelt. Thorsten Bosch nennt als ein Beispiel die Dachkonstruktion, die partiell mit Schindeln bedeckt, mitunter mit Gras bewachsen ist. Die Schindeln brauchen eine bestimmte Neigung, damit das Wasser gut abrinnen und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das Grasdach dagegen darf eine gewisse Neigung nicht überschreiten, um genau diese Feuchtigkeit zu halten. Beide Neigungswinkel in einer geschwungenen Dachform zu kombinieren, erforderte aufwendige Berechnungen und höchste Genauigkeit in der Umsetzung.

Mehrfamilienhäuser müssen keine fantasielosen Schachteln sein

Mit dem Ergebnis sind die Bauherren aber völlig zufrieden. Das Dach wirke sommers wie winters als eine natürliche Klimaanlage. Außerdem sei es eines der Gestaltungsmerkmale, die zufällig Vorbeikommende immer wieder zum Staunen bringe. Ein Passant habe sich beim Anblick des Hauses sogar an die Fantasy-Welt Mittelerde aus „Herr der Ringe" erinnert gefühlt, schmunzelt Dr. Bosch. Das Gebäude in seiner unverwechselbaren Gestaltung prägt also tatsächlich den Eindruck, den Einheimische und Besucher vom Ort Schondorf bekommen.

Mit dem Gestaltungspreis „Gelungen“ honoriert der Schondorfer Kreis das Engagement der Bauherren, die beispielhaft zeigen, dass auch Mehrfamilienhäuser keine fantasielosen Schachteln sein müssen.

Seit 2017 vergibt der Verein Schondorfer Kreis für Kultur und Landschaftspflege den Gestaltungspreis „Gelungen“ für im positiven Sinn ortsbildprägende Häuser. Die prämierten Gebäude werden mit einer vom Künstler Andreas Kloker gestalteten Plakette sichtbar gemacht. Bislang ausgezeichnet wurden die Villa Schwarz in der Schondorfer Seestraße, das Haus der Familie Wagner in der Landsberger Straße, das Haus der Familie Davidoff in der Moraschstraße und die Umkleidekabinen des Strandbades Forster. (AZ)