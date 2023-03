Schondorf

06:00 Uhr

Der Schondorfer Kreis bittet um Schutz für Seeufermauer

Die Seeufermauer in Schondorf bildet ein charakteristisches Element der Seeanlage.

Plus Den Seeanlagen-Wettbewerb in Schondorf gewinnt ein Büro, das die Seeufermauer beseitigen will. Unterdessen wird ein weiterer Versuch unternommen, das Bauwerk unter Schutz zu stellen.

Von Gerald Modlinger

Das Ergebnis des Ideen- und Realisierungswettbewerbs für eine Neugestaltung der Schondorfer Seeanlage brachte ein für manche Beobachter überraschendes Ergebnis: Ausgerechnet jener Vorschlag, der eine Beseitigung der vorhandenen Seeufermauer aus den 1920er-Jahren vorsieht, wurde mit dem ersten Preis gewürdigt, während alle anderen Wettbewerbsteilnehmer im Sinne der Aufgabenstellung der Gemeinde den Erhalt der Mauer berücksichtigten. Der Widerspruch gegen eine Beseitigung wurde schon bei der Präsentation der Preisträger in der Grundschulaula artikuliert. Bereits zuvor war auch der Schondorfer Kreis für Kultur und Landschaftspflege aktiv geworden. Der Verein unternimmt einen erneuten Versuch, den Schutzstatus der Mauer zu verbessern.

