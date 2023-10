Die "neue" Villa Rustica in Schondorf wird eingeweiht

Geschichte lebendig werden lassen – unter diesem Motto hat der Schondorfer Kreis den Grundriss der Villa Rustica rekonstruiert. Jetzt wird Einweihung gefeiert.

Der Schondorfer Kreis hat die Grundrisse des römischen Badehauses am Gemeindesteg nachgebaut. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Am Freitag, 20. Oktober, soll die "neue" Villa Rustica eingeweiht werden.

Die Schotterstreifen, welche den römischen Grundriss nachzeichneten, sind im Laufe der Zeit leider überwuchert und dadurch kaum noch zu erkennen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Schondorfer Kreises. Der Schondorfer Kreis habe sich deshalb 2022 entschlossen, die Umrisse des Badehauses mit Ziegelstreifen und teilweisen Aufmauerungen zu rekonstruieren.

Nun wird die "neue" Villa Rustica mit einer kleinen Feier eingeweiht. Zur Eröffnung spricht Bürgermeister Alexander Herrmann. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und auf die Gäste warten römische Spezialitäten wie Steinofenbrot oder marinierte Feigen. Außerdem wird Wein ausgeschenkt, der am Ammersee angebaut wird. "Schließlich haben die Römer nicht nur die Badekultur, sondern auch den Weinbau an den Ammersee gebracht", heißt es in der Pressemitteilung. Geplant ist auch eine Ansprache auf Latein, die simultan ins Altschondorferische übersetzt werden soll. Die Einweihungsfeier am Freitag, 20. Oktober, am Seeweg auf der Wiese am gemeindlichen Badesteg in Schondorf, beginnt um 15 Uhr. (AZ)