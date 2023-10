Schondorf

12:00 Uhr

Die Villa Rustica in Schondorf – wo einst die Römer badeten

Leopold Ploner, Adela Ploner und Andreas Kloker (von links) bei der Präsentationder aufgemauerten Grundrisse der Villa Rustica in Schondorf.

Plus Zumindest in Teilen sind am Schondorfer Ammersee-Ufer jetzt die Grundrisse eines römischen Badehauses gut zu erkennen. Zu verdanken ist das dem Schondorfer Kreis.

Von Frauke Vangierdegom

Der Schondorfer Kreis hat die Grundrisse des römischen Badehauses am Gemeindesteg nachgebaut, das einst zur Schondorfer Villa Rustica gehörte. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Arbeiten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bei Ausgrabungen im Jahr 1924 wurden am Schondorfer Badeplatz die Fundamente eines Badehauses entdeckt, das zu einem Landhaus, einer Villa Rustica gehört haben muss. Einige der dabei gefundenen Gegenstände sind heute im Schondorfer Rathaus ausgestellt. Nach der archäologischen Erfassung wurden die Grundmauern wieder zugeschüttet, um sie für die Nachwelt zu erhalten.

