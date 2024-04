Dorfmarkt mit Frühlingsfest in Schondorf

Seit Jahresbeginn veranstaltet ein Verein den Schondorfer Dorfmarkt. Was dieser für das Frühlingsfest am Freitag plant.

Am Freitag, 12. April, organisiert der neue Marktverein in Schondorf ein Frühlingsfest. Von 14 bis 18 Uhr – also zu den üblichen Marktzeiten – gibt es neben vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten auch Musik, Pflanzberatung sowie Spiel und Spaß für Kinder. Auch im Mai wird es einen Aktionstag geben, der am Freitag, 17. Mai stattfinden wird, teilt die Gemeinde Schondorf mit.

Seit Anfang des Jahres hat der harte Kern der Schondorfer Markstände einen Verein gegründet, um den Markt zu betreiben. Mit dabei sind der Biogemüse-Landbau Albrecht, die Tofu-Manufaktur Hirt, der Käse-Willi (Hausfelder) und Rolf Gerner mit der selbst gekochten Marmelade. Für die zwei Aktionstage haben der Bio-Metzger Tagwerk und Feinkost Zietsch mit den Dips und frischer Pasta ihr Wieder-Kommen zugesagt.

Auch die Rikscha ist beim Dorfmarkt in Schondorf am Start

Neu dabei ist Tante Resi mit ihrem Unverpackt-Angebot. Beim mobilen Bioladen gibt es lose Hülsenfrüchte, Nüsse und Reinigungsmittel ohne Verpackung zum Abfüllen. Die Fahrrad-Rikscha ist auch wieder am Start, um kostenlos Schondorferinnen und Schondorfer zu fahren, für die der Weg zum Markt beschwerlich ist.

Aus der Winterpause wieder da ist auch Egi – der Stand mit selbst gemachtem Olivenöl und griechischem Wein, die Blumenfrau Johanna Bosch-Gilch und der Eine-Welt-Stand von Annemarie Unbehend mit fair gehandelten Produkten. Es wird auch bunt auf dem Markt, der Marmeladen-Koch aus Riederau, Rolf Gerner, ist Künstler und wird einige Werke ausstellen.

In den nächsten Monaten sind auf dem Dorfmarkt weitere Aktionen geplant

Zusätzlich gibt es Spiel und Spaß für Kinder, Musik vom Schondorfer Blasorchester und eine kostenlose Pflanzberatung für Gemüse-Anbau von der Gärtnerei Albrecht.

Das Jugendcafé hat geöffnet und bietet Cappucino und Kuchen an, außerdem Zimtschnecken von Tonja Reppegather. Die Schondorferin geht für ein freiwilliges soziales Jahr nach Ecuador in eine Schule und sammelt dafür noch Spenden.

Weitere Aktionstage soll es das ganze Jahr über geben, denn der Marktverein glaubt an den Standort Schondorf. „Wir kommen gerne her, das Schondorfer Publikum ist einfach sehr nett“, sagt Annette Albrecht vom Gemüsestand. Nach den Sommerferien im Herbst wird es Kränzebinden und eine „Sauerkraut-Selberhobel-Aktion“ geben.

Auch schon geplant ist am 10. Mai eine Aktion des Landheims Ammersee auf dem Markt. Unter dem Motto „Aktion statt Resignation“ werden die elften Klassen Musik und Theater machen und es gibt eine Kunstausstellung. (AZ)