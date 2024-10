Drei Fotoausstellungen im und um das Studio Rose in Schondorf

Dass das Studio Rose in der Bahnhofstraße in Schondorf nach außen immer mehr sichtbar wird und sich so langsam zu einem wichtigen Kunst- und Kulturort mausert, wie Leiterin und Kuratorin Dr. Silvia Carola Dobler bei der jüngsten Ausstellungseröffnung feststellte, beweist die aktuelle Schau mit Fotokunst. Nicht nur im Studio und Atelier, sondern auch im Außen- und Eingangsbereich sind derzeit gleich drei Fotoausstellungen zu sehen.

Der Schondorfer Ludwig Spöttl stellt zum ersten Mal aus

Einer der Ausstellenden ist der Schondorfer Ludwig Spöttl, der dank des „Walter Rose Atelierstipendiums für Studierende“ im Atelier arbeiten und ausstellen kann. Er hat während der Atelierzeit Gegenstände fotografiert, die verschiedene Personen vorbeigebracht haben und die für diese exemplarisch für einen bestimmten Lebensabschnitt stehen. Zusätzlich hat der Fotograf Menschen begleitet, die an der Schwelle von einem Lebensabschnitt zum nächsten stehen. Unter dem Titel „Einfach nur weg“ – es ist seine erste Einzelausstellung – zeigt Spöttl beides im Studio und im Kabinett, wo auch eine filmische Dokumentation der Arbeiten zu sehen ist. „Ich wollte mit der Kamera Gefühle einfangen, die eine Person bei solchen Einschnitten begleiten und Emotionen sichtbar machen“, erklärte er bei der Vernissage.

Zusätzlich sei bei der Dokumentation der vier ausgestellten Lebensstrecken deutlich geworden, wie Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden und sich die jeweilige Person auch physisch verändert. Der Abiturient beispielsweise habe sich nach den Prüfungen wesentlich freier und beschwingter bewegt. Die Texte zu den von Spöttl fotografierten Gegenständen, die im Kabinett ausgestellt sind, haben die jeweiligen Eigentümer selbst geschrieben. „Ich habe ausschließlich versucht, aufkommende Gefühle sichtbar zu machen“, erklärt der Fotograf.

Icon Vergrößern Christoph Franke, einer der drei Foto-Künstler, die im und um das Schondorfer Studio Rose ausstellen, hat sich dem Thema Bäume gewidmet. Foto: Romi Löbhard Icon Schließen Schließen Christoph Franke, einer der drei Foto-Künstler, die im und um das Schondorfer Studio Rose ausstellen, hat sich dem Thema Bäume gewidmet. Foto: Romi Löbhard

Die Münchnerin Franziska Adams, Studentin an der Akademie der Bildenden Künste München, betreibt Kunst interdisziplinär. Unter dem Titel „The ocean keeps all your secrets“ zeigt sie im Atelier Fotografien von achtlos hinterlassenen, bunten Dingen. Diese wecken sommerliche Urlaubsgefühle, verweisen aber auch auf die zunehmende Vermüllung. Die Idee dahinter sei, so Adams, dass das Meer einerseits eine große Faszination auf alle ausübe. Andererseits nehme es alles auf bis hin zu Geflüchteten, die das rettende Ufer nicht mehr erreichen. „Im Meer kommt alles zusammen – das Meer behält alles.“ Die zwei unterschiedlich großen Seeigel-Skulpturen sollen laut Adams die Verbindung Mittelmeer-Atlantik darstellen. Die für die Igelstacheln verwendeten Zeltstangen symbolisieren ebenfalls eine Doppeldeutigkeit. Sie stehen für das Zelt eines fröhlichen Urlaubs, aber auch für die Zeltstädte an den Außengrenzen Europas, in denen Geflüchtete untergebracht sind.

Der Dießener Fotograf Christoph Franke stellt in seiner Ausstellung die Frage: „Brauchen wir Bäume zum Atmen?“

„Die Luft zum Atmen“ ist die Außeninstallation des Dießeners Christoph Franke betitelt. Mit auf riesige, durchscheinende Stoffbahnen gedruckten kahlen Bäumen stellt Franke die Frage „Brauchen wir Bäume zum Atmen?“. Er begreife aber auch den „Baum als Wesen“ in einer immer weniger intakten Natur. Die auf dem Kopf stehende Hängung der Bahnen sei eine

Abstraktion. Der Zugang für den Betrachter zu solchen Gedanken sei so leichter, glaubt Franke. Empfehlenswert ist jedoch allemal, die kopfstehenden Bäume von der künstlerischen Seite und hier vor allem aus Sicht der Hängung zu sehen. Die Stirnseite des Studios, vor der noch Josef Langs riesige „Ahnenfigur“ aus der vorangegangenen Ausstellung wacht, zieren zwei schlanke Pappeln und verpassen dem Haus eine völlig neue Optik. Hinreißend ist auch das knorrig verwachsene, sehr alte Baumgetüm an der Atelierwand, das eine Verbindung zu dem aus der Erde hochwachsenden Gebüsch zu suchen und von da Kraft zu tanken scheint.



Drei Fotoausstellungen im Studio Rose in Schondorf, Bahnhofstraße 35; Öffnungszeiten bis Freitag, 25. Oktober,

Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Veranstaltungen während der Ausstellung: 12. Oktober, 21 Uhr, Art & Rave mit Cascar und Station Number twelve; 19. Oktober, 20 Uhr, Konzert mit Jakob Mühleisen; 20. Oktober, 17 Uhr, Frauenpower in der Romantik mit Anette Noah (Sopran), Luise Förg (Mezzosopran) und Norbert Henß (Klavier); 25. Oktober, 16 Uhr Finissage.