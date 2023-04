Ein neues Gesicht beim Schondorfer Kreis

Der Schondorfer Kreis blickt auf seine jüngsten Aktivitäten zurück. Außerdem gibt es eine personelle Veränderung im Arbeitskreis "Kunst und Ausstellungen".

Bei der Jahresversammlung des "Schondorfer Kreises“ wurde eine Bilanz des vergangenen Jahres gezogen, und es wurden die nächsten anstehenden Aktivitäten geplant. Außerdem gab es eine Veränderung im Vorstand: Der Arbeitskreis "Kunst & Ausstellungen" wird ab jetzt von Silke Hohagen geleitet. Dieses Amt war nach dem Rückzug des bisherigen Leiters Andreas Kloker verwaist gewesen.

Silke Hohagen sei durch ihr vielfältiges soziales Engagement in Schondorf bestens bekannt und vernetzt, vermeldet dazu eine Mitteilung des Schondorfer Kreises. Außerdem bringe sie eigene künstlerische Erfahrung mit. So kennt man sie unter ihrem Künstlernamen Siso Hagen. Viele kennen sie von ihren Auftritten beim Klassikfestival Ammerseerenade, beim Künstlerfest Seekraft oder zuletzt bei der Mal-Performance "Vor Ostern" im Schondorfer Studio Rose.

Ein Audioguide für die Villa Rustica in Schondorf

Der Schondorfer Kreis kann laut Mitteilung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Beispielsweise wurde 2022 die Renovierung der Grundrisse des römischen Badehauses, der sogenannten Villa Rustica, in Angriff genommen. Die Grundmauern werden nun statt durch eine Aufschotterung durch haltbare Ziegelsteine sichtbar gemacht. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Schondorfer Bürgerbudget gefördert und soll noch im Frühjahr abgeschlossen werden. Parallel dazu gibt es bereits jetzt für Smartphones eine Multimedia-Tour durch die Villa Rustica. Dieser Audioguide erklärt auf Deutsch und Englisch die historischen Hintergründe und die Besonderheiten dieses Bauwerks aus der Römerzeit.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Schondorfer Kreises ist derzeit der Erhalt der historischen Ufermauer in der Seeanlage. Diese wurde 1932 von dem bekannten Architekten Max Joseph Gradl entworfen, der in Schondorf auch andere prägende Bauten im Art-Deco-Stil realisiert hat. Beim Gestaltungswettbewerb für die Schondorfer Seeanlage wurde nun ein Entwurf mit dem ersten Preis ausgezeichnet, der diese Art-Deco-Mauer abreißen und durch einen Neubau ersetzen will.

Die Schondorfer Seeufermauer soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Der Schondorfer Kreis hat deshalb beim Landesamt für Denkmalpflege die denkmalrechtliche Unterschutzstellung dieser gefährdeten Bauformationen beantragt. Ferner will der Verein durch verschiedene Aktionen auf die Bedeutung dieses einzigartigen, für Schondorf typischen Baudenkmals aufmerksam machen, und die politischen Entscheidungsträger zu einem Umdenken bewegen.

