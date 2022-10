Ammersee

vor 50 Min.

Eine Malerin aus Eching und die verstörende Realität eines Kriegs

Wiltrud Mühlberger malte sich ihr Entsetzen über den Krieg in der Ukraine von der Seele. Aktuell hängen ihre Werke im Schondorfer Sitzungssaal aus.

Plus Wiltrud Mühlberger malt sich mit dem „Putin-Zyklus“ ihre Betroffenheit von der Seele. Die Bilder sind im Schondorfer Rathaus zu sehen.

Von Nicole Burk Artikel anhören Shape

Es sind Szenarien des Krieges in der Ukraine, auf Papier gebracht mit Aquarellfarben und doch erschreckend aussagekräftig. Ein weinendes Auge über brennenden Häusern hält die „Verstörende Realität“ in der Ukraine als Titelbild der Ausstellung fest. Insgesamt 13 Werke der teilweise in Eching lebenden Künstlerin Wiltrud Mühlberger hängen aktuell im Sitzungssaal des Schondorfer Rathauses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .