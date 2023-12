Schondorf

Firma will Automat mit SUP-Boards und Kajaks in Schondorf aufstellen

Plus In Schondorf will ein Dienstleister eine Mietstation für SUPs und Kajaks errichten. Die Meinung zu den vorgeschlagenen Standorten im Gemeinderat ist einhellig.

Von Christian Mühlhause

Einen "Kayakomat" möchte eine schwedische Firma gerne in Schondorf errichten. Für die Station werden etwa neun Quadratmeter benötigt, geht aus der Beschlussvorlage für den Gemeinderat hervor. Ein Blick auf die Internetseite des Unternehmens zeigt, dass auf einem Campingplatz in Buch am Ammersee im kommenden Jahr ein solches Angebot in Betrieb gehen soll. Die Buchung erfolgt online. Im Schondorfer Rat stießen die Standortvorschläge aber auf wenig Gegenliebe und einer sorgte für Erstaunen. Stefanie Windhausen brachte einen alternativen Platz ins Gespräch.

Ruderer bekommen in Schondorf keinen Platz am Ammersee

Der Bewerber würde seine Station gerne in der Seeanalage oder am gemeindlichen Badeplatz errichten. Rainer Jünger ( CSU) verwies darauf, dass der Gemeinderat ein derartiges Ansinnen heimischer Ruderer abgelehnt habe, auch mit dem Verweis auf den Naturschutz. Da sei es nicht vermittelbar, wenn man dies nun einem kommerziellen Anbieter erlaube. "Der Steg am Badeplatz ist zudem immer voll. Wo wollen die denn mit den Kajaks ins Wasser?", so Jünger weiter.

