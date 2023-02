In Schondorf gibt es eine neue Fachkraft für Senioren

Der Verein Gemeinsam in Schondorf stellt seine neue gerontopsychiatrische Fachkraft vor. Welche Aufgaben auf Monika Mölch warten.

Der Verein Gemeinsam in Schondorf hat eine neue gerontopsychiatrische Fachkraft. Vor Kurzem hat sie sich im Gemeinderat vorgestellt. Monika Mölch ist, wie sie vor dem Gremium am Mittwoch sagte, Sozialpädagogin. Daneben bringt sie 30 Jahre Erfahrung in der ehrenamtlichen Seniorenarbeit mit.

Seit drei Jahren lebt Mölch mit ihrer Familie in Schondorf. In der Nachbarschaft in der Brunnenstraße beobachte sie, wie Menschen alt werden. Viele seien im achten oder neunten Lebensjahrzehnt noch fit und rüstig, aber irgendwann werde dann doch Hilfe und Betreuung nötig. Über einen solchen Fall in der Nachbarschaft sei sie dann auch mit der Nachbarschaftshilfe und dem Sozialmobil des Vereins Gemeinsam in Kontakt gekommen, erzählte Mölch. Dabei habe sie erlebt, dass es in Schondorf viele helfende Menschen gebe.

Monika Mölch berät im Dorfhaus Senioren

Mölchs Aufgabengebiet ist unter anderem, Senioren zu beraten, sei es im neuen Dorfhaus oder auch persönlich bei ihnen daheim. Ab dem Frühling solle es auch eine betreute Gruppe für demenzerkrankte Personen geben.

Außerdem verwies Mölch auf die Alltagsbegleiter für hilfsbedürftige ältere Menschen. Der Verein Füreinander in Utting bietet demnächst wieder eine entsprechende 40-stündige Schulung an. Vorab findet dazu eine Informationsveranstaltung am Freitag, 3. März, von 17.30 bis 19 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule Utting, Schulweg 2, statt. Alltagsbegleiter ergänzen die Aufgaben der Pflegedienste. Sie helfen, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern und entlasten Angehörige. Die Schulungsteilnehmer erhalten für ihre Anwesenheit ein Abschlusszertifikat, es entsteht keine Prüfungssituation. Die Ausbildung berechtigt zum Einsatz im Rahmen des monatlichen Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1-5. Der Verein Füreinander verfügt über die Anerkennung zur Abrechnung.

Auch in Schondorf sind die ersten Alltagsbegleiter im Einsatz

Momentan gebe es in Schondorf fünf ausgebildete Alltagsbegleiter, informierte Gerti Huber von der Nachbarschaftshilfe, zwei von ihnen seien für drei ältere Personen tätig, drei weitere seien dabei, vermittelt zu werden. Die Nachbarschaftshilfe betreue insgesamt 23 Seniorinnen und Senioren. (ger)

