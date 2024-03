Schondorf

vor 36 Min.

In Schondorf macht Mama Sport am See mit Baby und Kleinkind

Sandra Leinfelder bietet jungen und werdenden Müttern Outdoor-Sport in der Seeanlage in Schondorf an.

Plus Sport an der frischen Luft macht in der Gruppe noch mehr Spaß. In der Seeanlage Schondorf treffen sich junge und werdende Mütter um zu trainieren. Und das bei jedem Wetter.

Von Frauke Vangierdegom

Freitagmorgen, 9.30 Uhr in der Seeanlage in Schondorf: Es ist nasskalt und ungemütlich. Doch statt es sich daheim mit ihren Kindern gemütlich zu machen, treffen sich junge Mütter nahe dem hölzernen Spielschiff zum morgendlichen Mama-Sport. Sandra Leinfelder, prä- und postnatale Fitnesstrainerin, steht vor elf jungen Müttern und einer hochschwangeren Teilnehmerin und erklärt die unterschiedlichen Übungen.

Noch tragen fast alle eine warme Jacke über dem Sportoutfit. Während der Jumping-Jacks fällt der Blick immer wieder in Richtung Kinderwagen, in dem der Nachwuchs entweder fasziniert zuschaut, was Mama da so macht oder dick eingepackt in die Welt der Träume geglitten ist. Die acht Monate alte Carla zieht es hingegen vor, bei Mama Kelly Berner in der Bauchtrage zu sitzen und sich bei den Übungen genüsslich schaukeln zu lassen. "Das ist so wie Fitnesstraining mit Gewichten", schmunzelt die junge Mutter und zieht tapfer ihre Einheiten durch.

