In Schondorf wird in ein Einfamilienhaus eingebrochen

Ein unbekannter Täter nutzt eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner. Dann bricht er in ein Einfamilienhaus an der Sonnenleite in Schondorf ein.

In Schondorf ist am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Dießener Polizei meldet, zerstörte der bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Terrassentür und gelangte so in das Haus an der Straße Sonnenleite. Dort entwendete er diverse Wertgegenstände. Der Täter hatte für seinen Einbruch eine kurze Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt. Es ist davon auszugehen, dass das Anwesen im Vorfeld des Einbruchs ausgespäht wurde. Die Polizei Dießen bittet daher Zeugen, die im Tatzeitraum beziehungsweise im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

