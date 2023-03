Jugend forscht: Geschwister vom Landheim Schondorf sind Landessieger

Julia und Alexander Trapp qualifizieren sich bei "Jugend forscht" mit ihrem innovativen Batteriespeicher für das Bundesfinale. Und sie erhalten einen Sonderpreis.

Zum Abschluss von drei spannenden Wettbewerbstagen sind bei einer feierlichen Siegerehrung die Gewinner von " Jugend forscht Bayern 2023" geehrt worden. Die zehn Landessieger vertreten den Freistaat im Mai beim Bundesfinale von Jugend forscht in Bremen. Mit dabei wird auch ein Geschwisterpaar sein, das das Gymnasium am Landheim in Schondorf besucht: Alexander Christian und Julia Trapp aus Grafrath.

Den beiden wurde eine besondere Ehre zuteil. Ihre Arbeit „Bio-Power: Entwicklung einer biochemischen Redox-Flow-Batterie“ ehrte Ministerialdirigent Adolf Schicker stellvertretend für Kultusminister Michael Piazolo mit dem Sonderpreis des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus für das beste interdisziplinäre Projekt. In einer Redox-Flow-Batterie ist die elektrische Energie in zwei voneinander getrennten Elektrolyten gespeichert. Ziel des Jugend-forscht-Projekts war es, die Elektrolyte aus einem biochemischen, umweltfreundlichen Prozess zu gewinnen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Preisträgerin und der Preisträger des Ernst-Reisinger- und des Julius-Lohmann-Gymnasiums in Schondorf machten sich dabei den Saccharose-Abbau von Hefe zunutze. Dabei entsteht Methylenblau, das der selbstgebauten Redox-Flow-Batteriezelle als Anoden-Elektrolyt dient.

Wettkampfatmosphäre ist bei "Jugend forscht" gar nicht so sehr zu spüren

Julia und Alexander waren im ersten Moment überwältigt von der hohen Auszeichnung. "Alle Projekte waren ziemlich gut. Wir konnten im ersten Moment gar nicht glauben, dass wir den Sonderpreis gewonnen haben“, sagte der 18-jährige Alexander. Besonders begeistert hat die Geschwister die Atmosphäre bei "Jugend forscht Bayern". "Es war gar nicht wie ein Wettkampf. Alle haben sich gegenseitig geholfen und gelobt“, erzählt Julia. Erneut eine besondere Atmosphäre werden die Schülerin und der Schüler des Gymnasiums Schondorf beim Bundeswettbewerb in Bremen erleben. Neben ihnen fahren insgesamt neun weitere Landessieger im Mai zum Bundesfinale.

Michael Piazolo, Kultusminister und Schirmherr von "Jugend forscht Bayern", betonte: "Man sieht es an den eingereichten Projektideen deutlich: Die Schülerinnen und Schüler haben Forschergeist, Durchhaltevermögen und natürlich Talent. Ich bin begeistert von der wissenschaftlichen Tiefe und auch von dem praktischen Bezug der Projekte. Mit unserer gezielten MINT-Förderung an den Schulen wecken wir bei den Jugendlichen Begeisterung für die Naturwissenschaften."

Bayernweit hatten 1285 Teilnehmende 801 Projekte für Jugend forscht 2023 angemeldet. Die 79 besten Jungforscher schafften es ins Landesfinale beim "Jugend forscht"-Patenunternehmen Dräxlmaier Group nach Vilsbiburg. (AZ)

