Wilhelm-Leibl-Gedenktafel hängt wieder in der Schondorfer Seeanlage

Plus Das Werk in der Seeanlage erinnert an den Künstler Wilhelm Leibl, der zeitweise in Schondorf lebte.

Von Christian Mühlhause

Vor mehr als einem Jahr wurde die Wilhelm-Leibl-Gedenktafel in der Schondorfer Seeanlage abgehängt. Das Werk hängt traditionell an einer Weide. Die letzte musste aber aus Sicherheitsgründen gefällt werden und die Tafel wurde im Bauhof eingelagert. Auf Betreiben des Schondorfer Kreises für Kultur- und Landschaftspflege hängt sie nun wieder, und zwar an ganz zentraler Stelle, nahe dem Steg, an dem die Dampfer anlegen.

