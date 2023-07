Musik, Lesungen und Performances beim Künstlerfest in Schondorf

Zum zweiten Mal findet Ende Juli auf dem Gelände der historischen Villa am Weingartenweg 2 in Schondorf ein Künstlerfest statt.

Auf dem Gelände der historischen Villa am Weingartenweg 2 erwartet die Besucherinnen und Besucher von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juli, ein buntes Programm mit Musik, Lesungen und Performances. Dann findet dort bereits zum zweiten Mal das Künstlerfest Seehkraft2 statt.

Das großzügige Seegrundstück der stattlichen Villa am Weingartenweg verwandelt sich für drei Tage in ein Freiluftmuseum mit Skulpturen des Schondorfer Metallkünstlers Tomas Lenhart. Zusammen mit einer ausgeklügelten Lichtinstallation und der Kulisse des Ammersees bilden sie den Rahmen für Seehkraft2.

Jeweils vom Nachmittag bis in die Abendstunden treten bekannte Künstler auf, darunter die Schriftstellerin Carmen Rohrbach, die Sängerin Siso Hagen, oder das Poprock-Duo Tom Hauser und Jakob Mühleisen. Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe junger Talente zu entdecken. Musikalisch reicht der Bogen von Bluesrock bis Chansons, und von Pop bis zum bayerisch-chinesischen Rap.

Christian Müller liest aus seinem Buch "Sonne für alle, auch wenn's regnet"

Einer der Höhepunkte wird mit Sicherheit der Auftritt des durch seine Zusammenarbeit mit Gerhard Polt bekannten Hanns Christian Müller. Der Autor, Regisseur und Komponist wird einige launige und hintersinnige Geschichten aus seinem Buch "Sonne für alle, auch wenn's regnet“ lesen. Müller erinnert sich darin an Episoden aus seiner Zusammenarbeit mit Samuel Beckett, den Toten Hosen, Gerhard Polt, Maximilian Schell und vielen anderen. Musikalisch untermalt wird die Lesung von Müller zusammen mit Georg Spindler.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Menschen aus Augsburg und München den Ammersee für sich entdeckten, fanden hier immer wieder Künstlerfeste statt. Hier trafen sich Maler und Modelle, Bürgertum und Bohemiens, Musiker und Mäzene. An vielen Abenden verwandelte sich das Ufer des Ammersees in ein Klein-Schwabing. Auch aus der Nachkriegszeit erinnern sich ältere Schondorfer noch an rauschende Ballnächte im Strandcafe Forster, mit prächtig gestalteten Dekorationen und eigens aus München engagierten Musikern.

Die Tradition der Künstlerfeste in Schondorf hat die Sängerin Silke Hohagen bereits 2022 mit dem Festival "Seekraft – Sehkraft“ neu belebt. Dieses Jahr wird die zweite Ausgabe dieses sommerlichen Picknick-Open-Airs vom Schondorfer Kreis veranstaltet. Hohagen, beim Schondorfer Kreis inzwischen zuständig für den Bereich "Kunst & Veranstaltungen“, kann auf ihre Erfahrungen aus dem letzten Jahr zurückgreifen.

Das Programm ist laut Pressemitteilung dieses Mal noch abwechslungsreicher, lässt aber in bewährter Manier viele Freiräume. Statt einer Dauerberieselung haben die Gäste zwischen den Auftritten ausführlich Zeit zum Plaudern, Tanzen, Genießen, Schwimmen, Philosophieren, Politisieren oder Flirten.

Das genaue Programm wird unter http://schondorfer-kreis.de/ veröffentlicht. (AZ)