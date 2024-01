Schondorf

27.01.2024

Ortskernsanierung: Was bedeutet das für die Schondorfer Bürger?

Plus Mit der Ausweisung von Sanierungsgebieten zapfen viele Gemeinden das Städtebauförderungsprogramm an. Das ist nicht immer unumstritten. Auch in Schondorf werden Fragen gestellt.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Die Städtebauförderung ist nicht nur für Städte ein gerne in Anspruch genommenes Instrument, um staatliche Fördergelder zu erhalten, um Ortszentren funktional und gestalterisch aufzuwerten. Inzwischen gehen diesen Weg auch immer mehr kleinere Gemeinden. Am Samstag beschäftigt sich etwa der Schondorfer Gemeinderat in einer Klausur damit. Das Vorhaben ist nicht unumstritten. Skeptikern geht es dabei um wiederholt genannte Kritikpunkte wie gemeindliche Vorkaufsrechte und weitere Genehmigungsvorbehalte. In Schondorf werden aber auch mögliche finanzielle Belastungen der Grundstückseigentümer in einem solchen Sanierungsgebiet thematisiert. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) und die Regierung von Oberbayern geben aber Entwarnung.

Vom Untersuchungsgebiet zum Sanierungsgebiet

Sachstand in Schondorf ist, dass der Gemeinderat beschlossen hat, welcher Teil des Dorfes als "Untersuchungsgebiet" für ein mögliches Sanierungsgebiet überhaupt betrachtet werden könnte. Dieses Untersuchungsgebiet umfasst Oberschondorf mit Ausnahme der südlich der Mühlaustraße liegenden Wohnquartiere und des Wohngebiets am Steinwiesenweg und am Leitenweg. Daneben zählen Greifenberger und Uttinger Straße sowie die Bahnhofstraße zum Untersuchungsgebiet und in Unterschondorf der Bereich bis zum Kirchberg und Kapellenberg sowie zum Ammerseeufer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen