Schondorf

18:30 Uhr

Wie sieht es auf dem Prix-Gelände mit Wohngemeinschaften aus?

Plus Die Debatte um die Konditionen für preisgünstige Wohnungen in Schondorf ist offenbar noch nicht beendet. Jetzt wird die Frage nach Wohngemeinschaften gestellt.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Nach der Tagesordnung sah es so aus, als ob in der Sitzung des Schondorfer Gemeinderats am Mittwoch erneut die vergünstigten Wohnungen und deren Konditionen auf dem ehemaligen Prix-Gelände zur Sprache kommen würden. Doch der diesbezügliche Punkt wurde von Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) zunächst ohne weitere Erläuterung von der Tagesordnung genommen. Was hinter dem gekippten Tagesordnungspunkt steckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen