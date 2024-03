Rollerfahrer sucht nach Unfall in Schondorf das Weite

Nach dem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto macht sich ein Rollerfahrer in Schondorf aus dem Staub. Doch die Polizei kann die Unfallflucht schnell klären.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf der Landsberger Straße in Schondorf gestürzt. Ursache dafür war laut der Dießener Polizei, dass dem Mann aus Utting ein Fahrfehler unterlaufen war. Der Mann prallte gegen einen geparkten Pkw. Nachdem er einige abgebrochene Teile seines Roller eingesammelt hatte, verließ er den Unfallort. Er blieb jedoch nicht unbeobachtet, ein Zeuge meldete den Sachverhalt der Polizei.

Aufgrund des Kennzeichens fuhr die Polizei die Halteradresse an. Dort wurde nur die Ehefrau angetroffen. Nach mehreren Versuchen, des Fahrer telefonisch zu erreichen, meldete sich dieser letztendlich bei der Polizei, er war gerade in einem Fitness-Studio in Greifenberg. Bei der Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer für den Roller keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. (AZ)

