Schondorf geht neuen Weg bei kleinen Straßenschäden

In der Vergangenheit hatte die Gemeinde Probleme, eine Baufirma für kleinere Arbeiten zu finden. Diesmal wurde anders ausgeschrieben.

In Schondorfs Straßen gibt es so manche Schlaglöcher und Risse im Asphalt. Dafür eine Baufirma zu finden, erwies sich in der Vergangenheit aber als Herausforderung, weswegen die Gemeinde nun einen neuen Weg geht, informierte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) im Gemeinderat. Das Gremium stimmte in seiner Sitzung Ende Juni zu, dass ein Rahmenvertrag mit einer Baufirma aus Schongau geschlossen wird, die ihre Arbeit am 1. Juli bereits aufnahm. Diese hatte als einzige ein Angebot abgegeben. Das lag mit knapp 11.000 Euro zwar um fast 24 Prozent über der Kostenaufstellung der Gemeinde, sei aber nicht unangemessen hoch, hieß es in der Entscheidungsgrundlage für die Ratsmitlieder.

Budget pro Jahr beträgt maximal 150.000 Euro

Das Budget für Maßnahmen liegt bei maximal 150.000 Euro pro Jahr. Der Vertrag läuft zunächst ein Jahr, enthält aber die Option einer Verlängerung um ein weiteres Jahr. Für die einzelnen Leistungen, wie das Beseitigen der Löcher oder die Erneuerung der Tragschicht, wurden Preise festgesetzt. Anna Wagenknecht (CSU) wollte wissen, wofür der Betrag reiche. Laut Herrmann werden für „ein mittelgroßes Loch 3000 bis 5000 Euro“ fällig. Sophie Lübbeke, Bauamtsleiterin der VG Schondorf, ergänzte, dass es auch zeitliche Fristen gebe, in denen die Aufgaben zu erledigen seien. Bei dringenden Fällen seien es fünf Tage.

