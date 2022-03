Schondorf: Jugendliche schikanieren Zirkusfamilie

Momentan gastiert ein Zirkus auf dem Sportplatz in Schondorf. Mehrere Jugendliche schikanieren die Familie und zünden einen Benzinkanister an.

Die Polizei Dießen sucht nach mehreren Jugendlichen, die seit mehreren Tagen in Schondorf eine Zirkusfamilie schikanieren. Derzeit hält sich die Familie mit seinen Zirkustieren auf dem Sportplatz des TSV Schondorf auf. Bereits seit mehreren Tagen sollen laut dem Betreiber in den Abendstunden mehrfach unerlaubt Jugendliche im Zirkuszelt und im Tiergehege gewesen sein. In der Nacht auf Samstag gab es gleich mehrere Zwischenfälle.

So sind laut dem Betreiber wieder Jugendliche im Zirkuszelt gewesen. Nachdem er diese selbst verscheuchen konnte, sollen sie später zurückgekommen sein und am Stromaggregat den Stecker gezogen sowie den dazugehörigen Schlüssel entwendet haben. Das hatte zur Folge, dass der Betreiber mitsamt seiner vier Monate alten Tochter und Frau keinerlei Stromversorgung mehr hatte. Sowohl die Heizung im Wohnbereich der Familie, die Beleuchtung und auch die Tiergehege-Umzäunung waren ohne Stromversorgung, so die Polizei. Zudem entwendeten die Jugendlichen beim Zirkus einen gefüllten Benzinkanister, den sie schließlich auf der Zufahrtsstraße zum Skaterplatz in Brand setzten.

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (lt)