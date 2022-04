Schondorf: Polizei nimmt Jugendlichen Softair-Waffen ab

Die Polizei kontrolliert in Schondorf drei Jugendliche. Die 14-Jährigen haben täuschend echt aussehende Softair-Waffen dabei.

Ärger mit der Polizei bekommen drei Jugendliche aus der Ammerseeregion. Sie wurden am Mittwochabend am Schondorfer Skaterpark in der Bergstraße von Kräften der Bereitschaftspolizei kontrolliert.

Einer der drei 14-Jährigen hatte neben ihm auf einer Bank eine Softair-Pistole liegen, heißt es im Polizeibericht. Auch die anderen beiden führten in ihren Rucksäcken solche Softair-Pistolen mit sich. Das Führen solcher „Anscheinswaffen“ stellt zwar „nur“ eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar, kann aber in der öffentlichen Wahrnehmung zu großen Irritationen führen, da diese Anscheinswaffen richtigen Schusswaffen täuschend ähnlich sehen, so die Polizei. Die Waffen wurden sichergestellt . Die 14-Jährigen, die alle in der Ammersee-Region wohnen, wurden ihren Eltern übergeben. (lt)