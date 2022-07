Schulabschluss in Schondorf: "Wo Kerle reifen"

Die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf verabschiedet 83 Absolventen. Alle Zehntklässler bestehen die Prüfungen. Es ist ein sehens- und hörenswertes Rahmenprogramm geboten.

Das Kürzel „WKR“ steht für die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf. Dass es auch anders genutzt werden kann, bewiesen Schüler bei einem Wettbewerb. „WKR“ wurde beispielsweise zu „Wo Kerle reifen“. Das gefiel Günter Morhard, dem Schulleiter der Knabenrealschule so gut, dass er seine Ansprache zur Abschlussfeier der zehnten Klassen danach ausrichtete. Schon die Einstimmung durch ein Alphornensemble für 83 Absolventen sowie deren Angehörige war beeindruckend – umso mehr wenn berichtet wird, dass die Bläser sich erst zwei Wochen zuvor mit den mächtigen Instrumenten angefreundet hatten.

Schülersprecher Marco Kammerl sagte, in der fünften und sechsten Klasse sei alles Spaß gewesen. Die siebte brachte neue Klassenzusammenstellungen, es sei schwieriger geworden. „Mit Corona ab der achten Klasse haben wir alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht.“ Für manche schneller als erwartet, seien die Prüfungen zu schreiben gewesen. Die Bemühungen dafür werden einige wohl erst in ein paar Jahren zu schätzen wissen. „Wir wurden an dieser Schule zu jungen Männern“, äußerte er.

Die besten Absolventen der Realschule in Schondorf von links: Simon Berz (1,36). Harald Albrecht (1,33) und Johannes Sedlmayr (1,45). Foto: Romi Löbhard

Elternbeirätin Kathrin Schäffler verglich die Schultasche mit einem Werkzeugkasten. Sechs Jahre sei diese mit Wissen und weiteren wichtigen Dingen fürs Leben gefüllt worden. Als letztes werde das Abschlusszeugnis hinzugefügt. „Damit stehen euch alle Wege offen, ihr habt hervorragende Chancen und Möglichkeiten.“ Den Eltern riet Schäffler, ihre Söhne jetzt ein Stück weit loszulassen und an die Schüler gerichtet „bleibt neugierig und aufgeschlossen“.

Alle Schüler schaffen in Schondorf den Abschluss

„Wo Kerle reifen“: Schulleiter Günter Morhard bezog sich in seiner Ansprache nicht nur mehrfach auf diesen Spruch, sondern legte sie auch ganz danach aus. So seien nach vier Jahren in einem Obstgarten, kleine Früchtchen zu neuen Obstfeldern verpflanzt worden. „Die Bäumchen wurden mit Wissen gegossen, der Boden mit Lehrstoff gefüttert.“ Obstveredler kümmerten sich um das Gedeihen. Reifeverzögerer, allen voran „Faulitis totalis“ , seien mit Spezialdünger Hausaufgaben bearbeitet worden. Im vierten und fünften Reifungsjahr dann Umbau und Corona und die Aufgabe selbst und eigenständig für die Veredelung der Frucht zu sorgen. Als Abschluss habe jeder seinen persönlichen Reifegrad nachweisen müssen. „Respekt“, lobte Morhard die Schüler bezüglich Umbau und Corona, „ihr habt fast alles ohne Murren ertragen.“ Der Erfolg: Alle 83 angetretenen Schüler haben die Prüfungen bestanden, 16 davon mit einer Eins vor dem Komma. „Tragt Wissen und Werte im Leben weiter“, so der Wunsch des Schulleiters.

Zu erwähnen ist der Unterhaltungsteil, an der Spitze „Trockenschwimmen“ mit Fünftklässlern, die frei nach Strauss wie Nixen mit den Fluten einer angedeuteten Donau spielten. Dazu zeigten ein Fünft- und ein Sechstklässler am Klavier und ein Percussionensemble ausgereifte Fähigkeiten. Finaler musikalischer Tipp an die Schulabgänger: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“.

Lesen Sie dazu auch