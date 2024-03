Straßensanierungen in Schondorf: Im September geht es los

Auf mehr als zehn Millionen Euro wird der Sanierungsbedarf am Schondorfer Straßennetz geschätzt. Heuer soll für voraussichtlich 250.000 Euro gebaut werden.

Auf mehr als zehn Millionen Euro wurde vor einem guten Jahr der Sanierungsbedarf am Schondorfer Straßennetz beziffert. Heuer nun soll ein erster Straßenzug erneuert werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Planung für den Abschnitt der Greifenberger Straße zwischen Uttinger und Bahnhofstraße vorgestellt. Es geht um ein Straßenstück mit einer Länge von rund 200 Metern.

Zunächst erläuterte ein Vertreter des beauftragten Planungsbüros aus Kissing den Ist-Zustand: Ein Straßenablauf funktioniere nicht mehr, die Wasserleitung gehöre erneuert und schließlich weise die Straße Schlaglöcher und zahlreiche Flickstellen auf, die nach Aufgrabungen der Asphaltdecke entstanden sind.

Im Prinzip bleibt die Greifenberger Straße wie sie ist

Viel gestalterischer Spielraum besteht in der Greifenberger Straße aufgrund ihrer geringen Breite nicht, sodass es bei fünf Meter Fahrbahnbreite und Gehwegen mit 1,30 bis 1,50 Meter bleiben wird, wie es hieß. Bestehen bleiben wird auch die Engstelle mit 3,50 Metern Breite. Man habe bewusst nicht versucht, Fläche für eine Beseitigung der Engstelle zu erwerben, erklärte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne), denn diese Verengung verlangsame auch den Verkehr in der Straße.

Während das Planungskonzept im Gemeinderat unumstritten war, wurde länger über eine Behelfsstraße diskutiert, die notwendig ist, um die Zufahrt in die Brunnenstraße aufrechtzuerhalten. Dabei geht es laut Herrmann um einen Zeitraum von zweieinhalb bis drei Wochen, in denen die Wasserleitung unter den Mühlaugraben geführt wird. Dafür ist vorgesehen, einen bestehenden schmalen Weg zwischen dem Kalbrünnerl-Brunnen und der Brunnenstraße provisorisch auszubauen. Dies werde im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde geschehen, versicherte der Bürgermeister, nachdem im Plenum Sorgen um die dortige blütenreiche Wiese geäußert worden waren. Herrmann merkte in diesem Zusammenhang an, die Greifenberger Straße werde ab September erneuert und sie soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Auf der Trasse des Behelfswegs soll zudem eine zweite Wasserleitung in das Brunnenstraßenviertel gelegt werden.

Die Kosten rein für den Straßenbau wurden mit 250.000 Euro angegeben. Einstimmig wurde das Ingenieurbüro mit den weiteren Leistungsphasen (unter anderem die Ausführungsplanung) beauftragt.

