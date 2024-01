Stromversorgung in Schondorf und Umgebung ausgefallen

Teilweise zwei Stunden und mehr sind am Sonntagabend Teile des Ammersee-Westufers ohne Elektrizität. Was zu dem Ausfall im Bayernwerk-Netz geführt hat.

Am späten Sonntagabend sind etliche Haushalte am Ammersee-Westufer zeitweise ohne Elektrizität gewesen. In Teilen von Schondorf, Utting und Windach ging das Netz gegen 21.30 Uhr in die Knie. Der Ausfall, so informierte ein Sprecher des Netzbetreibers Bayernwerk auf Nachfrage unserer Redaktion, betraf schätzungsweise rund 1700 Haushalte. Die ersten Haushalte konnten nach einer rund einer Stunde wieder ans Netz gebracht werden, die letzte Störung war um 0.20 Uhr behoben.

Ursache der Stromunterbrechung war ein defektes Mittelspannungskabel, also eine 20-kV-Erdleitung. Die Schadensstelle wurde in Unterschondorf im Bereich des Renkenwegs lokalisiert. Der defekte Kabelabschnitt werde nun zeitnah, möglicherweise schon am Montag, repariert, so das Bayernwerk. (ger)

