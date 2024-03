Tempo 30 in Schondorf: Jetzt könnte es bald ernst werden

Der Schondorfer Gemeinderat segnet den Bericht zum Lärmaktionsplan ab. Nun sind wegen der vorgeschlagenen Maßnahmen Staatliches Bauamt und Landratsamt am Zug.

Tempo 30 auf den Staatsstraßen in Schondorf und Utting rückt näher: In der jüngsten Sitzung hat der Schondorfer Gemeinderat den Bericht zum Lärmaktionsplan beschlossen. Um die an den Staatsstraßen wohnende Bevölkerung vom Verkehrslärm zu entlasten, sieht der Plan zwei wesentliche Maßnahmen vor. Als Nächstes, so sagt Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) sei nun die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt und das Staatliche Bauamt in Weilheim gefordert, diese Maßnahmen zu ergreifen.

Diese würden sich nicht nur auf die stark befahrene Greifenberger und Uttinger Straße beziehen, der Verkehrslärm müsse nach dem Aktionsplan auch in der wesentlich weniger frequentierten Landsberger Straße reduziert werden, macht Herrmann klar. Zwei Maßnahmen werden in dem jetzt bei einer Gegenstimme beschlossenen Bericht vorgeschlagen. Tempo 30 auf den lärmbelasteten Ortsdurchfahrten und den Austausch der bisherigen Fahrbahn-Deckschicht mit einem Asphalt, der weniger Rollgeräusch erzeugt. Wobei der Bürgermeister davon ausgeht, dass es auf die deutlich billigere Maßnahme hinauslaufen wird: Tempo 30. "Das geht schneller und ist günstiger", wenngleich Herrmann sagt, dass es beider Maßnahmen bedürfe, um den Lärm zu reduzieren.

Die Verkehrsüberwacher sind schon in Stellung gebracht

Wann in Schondorf die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt werden, wage er momentan nicht zu prognostizieren, "ich hoffe aber, bevor die Saison losgeht". Man sei jedenfalls mit dem Zweckverband für kommunale Dienste Oberland vorbereitet, die neuen Geschwindigkeitsregeln auch zu überwachen und Verstöße zu ahnden, betont Herrmann, "damit sich auch alle dran halten".

In Utting steht der Lärmaktionsplan übrigens in der Gemeinderatssitzung am Gründonnerstag, 28. März, auf der Tagesordnung.

