Theater Schondorf: So laufen die Proben zu "Der unerwartete Gast"

Plus Beim Theater Schondorf laufen die Proben für den Agatha Christie Thriller "Der unerwartete Gast" auf Hochtouren. Der Ammersee Kurier wirft exklusiv einen Blick hinter die Kulissen.

Es ist keine neblige Nacht, wie im Krimi, der gerade in der Aula des Landheims Schondorf geprobt wird, sondern eine kalte, als unsere Redaktion Mäuschen bei den Proben des Theaters Schondorf spielen darf. Auf der Bühne proben die, die von Gewandmeisterin Christl Gebhardt bereits eingekleidet, geschminkt oder gar mit Haarteilen oder Perücken in einen völlig anderen Typ verwandelt wurden.