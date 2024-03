Schondorf

Villa am Schondorfer Seeufer wird unter Denkmalschutz gestellt

Plus Eines der größten Wohnhäuser in Schondorf steht jetzt unter Denkmalschutz. Ein Kleinbauernhaus wird jedoch aus der Liste der Baudenkmäler gestrichen.

Von Gerald Modlinger

Zwei Änderungen gibt es in der Baudenkmalliste für die Gemeinde Schondorf: Eine riesige Villa direkt am Ammersee ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Ein Kleinbauernhaus an der Landsberger Straße in Oberschondorf hat dagegen seinen Status als Baudenkmal verloren.

Unterm Strich wird die "Denkmalmasse" in Schondorf jedoch deutlich vergrößert. Das Häusl an der Landsberger Straße hat gerade mal eine Grundfläche von etwas über 50 Quadratmetern. Das Landhaus am Weingartenweg direkt am Ammersee ist mit 42 Metern Länge und 14 Metern Breite zehnmal so groß und eines der größten Wohngebäude in der Gemeinde sein dürfte. Bekannt ist es in unten Bezeichnungen "Hunger-Villa" und "Röhm-Villa". Wegen letzterem sprechen manche auch vom "Braunen Haus". Das stellt allerdings eine völlig unberechtigte Schlussfolgerung dar. Die Röhm-Villa hat nämlich nichts mit dem 1934 ermordeten SA-Führer Ernst Röhm zu tun.

