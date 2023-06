Was für ein schöner Maibaum in der Schondorfer Realschule

In der Realschule Schondorf werden Burschen in besonderer Weise aufs Leben vorbereitet: Wie man einen Maibaum aufstellt und eine gescheite Maifeier veranstaltet.

Der Maibaum steht – und was für einer! Endlich war es dieses Schuljahr wieder so weit, dass die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf einen Maibaum aufstellen konnte. Dank der Spende eines Baumes von der Familie Marter aus Dettenhofen konnte sich eine Schüler-AG ab Januar damit befassen, den Baum zu bearbeiten und mit der traditionellen Bemalung zu gestalten. Dabei machte die Masse und der Umfang des Baumes diesmal kreative Lösungen erforderlich, um die vorgesehene Halterung verwenden zu können, heißt es in einem Bericht der Schule.

Auch Realschülerinnen aus Dießen sind mit von der Partie

Am Freitag, 12. Mai, wurde der stattliche Maibaum schließlich feierlich aufgestellt. Das kühle Wetter tat der Stimmung auf dem Fest keinen Abbruch. Schüler, Eltern und Lehrkräfte stärkten sich mit Herzhaftem und Süßem, verfolgten musikalische Auftritte und traten in Spielen gegeneinander an. Besonders ansehnlich war die Einlage der Schuhplattler-Gruppe, die gemeinsam mit Trachtenmädchen von der Liebfrauenschule Dießen auftrat.

Ein ganz spezieller Anblick war sicherlich der in Tracht gekleidete Schulleiter Günter Morhard beim Bobby-Car-Rennen. Der Maibaum wird die Schulfamilie noch lange an das gelungene Maifest erinnern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch