Was Ludwig Spöttl mit seinen Fotografien erzählen will

Bei der aktuellen Dreifachausstellung in Studio, Atelier und Außenbereich Rose ist auch ein junger Schondorfer vertreten. Ludwig Spöttl ist einer der drei Fotografen, die mit ihren Bildern Geschichten erzählen. Für den 24-Jährigen ist es die erste Einzelausstellung. Er war in den Wochen davor in den Genuss eines „Walter Rose Atelierstipendiums für Studierende“ gekommen. Er sei von Kuratorin Silvia Dobler angesprochen und für das Stipendium mit anschließender Ausstellung vorgeschlagen worden, erzählt der Student über dessen Entstehung.

Während des Stipendiums bereitete er zum einen entstandene Bilderstrecken zum Thema „Einfach nur weg“ für die Ausstellung auf. Dafür hatte er vier Personen eine kurze Zeit mit seiner Kamera begleitet, die ganz unterschiedliche Lebensabschnitte abschließen und neue beginnen. Für den zweiten Teil hatte er Menschen um Dinge gebeten, die sie an einen Lebensabschnitt erinnern, diese im Atelier abgelichtet und ebenfalls vorbereitet. Die Ergebnisse können noch bis Freitag, 25. Oktober, im Studio Rose betrachtet werden.

Ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk wies Ludwig Spöttl in die weitere Richtung

Ludwig Spöttl ist in Schondorf aufgewachsen. Nach der Grundschule wechselte der heute 24-Jährige, der sich selbst als „weltoffen und mit gesunder Neugier ausgestattet“ einschätzt, ans Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien. Schon während der Zeit dort, erzählt Spöttl, habe er gemeinsam mit einem Freund angefangen, Motive und Situationen mit der Kamera einzufangen und festzuhalten. Das sei so ungefähr 2013 gewesen. „Während der gymnasialen Oberstufe habe ich dann ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk absolviert und gemerkt, wie gut mir eine Ausbildung im kreativ-technischen Bereich gefallen würde.“ Folglich ging es nach bestandenem Abitur erneut zum BR, wo der Schondorfer eine Ausbildung zum „Mediengestalter Bild und Ton“ durchlief und 2021 erfolgreich abschloss. Dabei habe sich sein Fokus mehr und mehr Richtung „Bild“ bewegt. Das visuelle Gestalten, egal ob Foto oder Video, sei für ihn immer wichtiger geworden. Derzeit studiert Ludwig Spöttl Fotodesign an der Hochschule München. „Seit Studienbeginn arbeite ich in diesem Bereich auch künstlerisch.“ Dabei geht es ihm stets darum, mit Bildern Geschichten erzählen.

Ludwig Spöttl ist Walter Rose Atelierstipendiat. Foto: Hanna Woitich

Nicht nur das: „Meine Fotografien sollen für den Betrachter Gefühle und Emotionen sichtbar machen.“ Er möchte „visueller Storyteller“ sein, der nicht nur Motive ablichtet, sondern von fortwährender Veränderung begleitete Bildstrecken entstehen lässt. Solche Veränderungen werden bei der Schau im Studio Rose offenbar: Da ist beispielsweise der Abiturient, der nach überstandenen Prüfungen wesentlich freier voranschreitet. Oder die junge Frau, die nach einer Trennung ihr Leben neu sortiert und dabei von Bild zu Bild positiver in die Zukunft schaut. Die begleitenden Texte, auch die für die an einen Lebensabschnitt erinnernden und abgelichteten Gegenstände, haben die Protagonisten selbst geschrieben.

Fotografien müssen ausgedruckt werden, um wahrgenommen zu werden

„Mir geht es einzig darum, die Eindrücke und Gefühle auf der visuellen Ebene darzustellen“, sagt Spöttl. Die Frage, ob bei der heutigen Bilderflut auf allen möglichen Kanälen überhaupt noch Platz sei für weitere Fotos auf der künstlerischen Ebene sei, beantwortet Ludwig Spöttl eindeutig mit „ja“. Im Gegenteil: „Gerade wegen dieser Flut sind solche Bilder wichtig, weil sie die Chance bieten, etwas zu verändern.“ Weiter betont er, dass diese Bilder nicht einfach nur in einem digitalen Medium angeschaut werden sollten. „Sie müssen ausgedruckt werden.“ Dabei entstehe mehr Tiefe und es gebe mehr Zeit für die visuelle Wahrnehmung. „Erzählstrecken können so den Dialog fördern und mehr Verständnis füreinander wecken.“

Dass Ludwig Spöttl gerade letzteres sehr wichtig ist, wird beim Gespräch mit ihm immer wieder deutlich. Entsprechend liegt sein Fokus auch mehr und mehr auf „echten“ Geschichten. Nach anfänglichen szenisch-fiktionalen Film- und Fotoarbeiten stehen jetzt Reportagen und Dokumentationen im Vordergrund. „Ich möchte weitere Menschen begleiten und Emotionen visualisieren“, ist deshalb einer der Wünsche des Fotografen Ludwig Spöttl.