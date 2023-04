Wohnungsbau: In Oberschondorf droht es immer enger zu werden

Plus Kaum hat der Schondorfer Gemeinderat eine Veränderungssperre an der Landsberger Straße beschlossen, geht es um die Ringstraße: Was eine Bauvoranfrage dort vorsieht.

In Oberschondorf kündigt sich eine weitere bauliche Verdichtung an: Wenige Wochen nachdem der Gemeinderat eine Veränderungssperre und einen Bebauungsplan für einen Teilbereich an der Landsberger Straße beschlossen hatte, ist es in der jüngsten Sitzung um Baupläne an der Ringstraße gegangen. Eine Bauvoranfrage löste ein geteiltes Echo aus.

Bei der Ringstraße handelt es sich um zwei schmale Sackgassen. Der eine Teil führt von der Schulstraße am ehemaligen Prix-Gelände vorbei zur Bahn, der andere Teil von der Bahn hinauf zur Landsberger Straße. In diesem zweiten Abschnitt steht schon länger eine bauliche Verdichtung im Raum, zum einen auf einem gut 2900 Quadratmeter Gelände, auf dem bislang eine größere Villa steht. Veränderungen werden aber auch auf einem westlichen Nachbargrundstück erwartet, das rund 4500 Quadratmeter groß ist und wo zuletzt zwei Gebäude abgebrochen wurden.

Neuer Plan für die Ringstraße sieht mehr Bauvolumen als 2019 vor

Konkrete Pläne gibt es zunächst für den Bereich um die Villa. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) verwies zunächst darauf, dass bereits 2019 eine Bauvoranfrage gestellt - und auch genehmigt - wurde. Diese sah vor, neben der Villa auf drei neu geschnittenen Parzellen Häuser mit jeweils einer Wohneinheit zu errichten.

Nun wurde eine neue Bauvoranfrage gestellt, die rund um die Villa zwei Doppelhäuser und zwei Einzelhäuser und somit sechs Wohneinheiten vorsieht. Mit 4:3 Stimmen hatte der vorberatende Bauausschuss empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Der jetzige Plan sehe zwar eine dichtere Bebauung vor, die aber "nicht zwingend etwas ist, was an dieser Stelle neu ist", wie es der Bürgermeister ausdrückte. Konkret hieße das, dass auch die jetzt geplante dichtere Bebauung nach dem Einfügungsgebot des Baugesetzbuchs genehmigungsfähig wäre.

Helga Gall fragt nach dem Sailerweg

"Im Endeffekt ist das das Resultat aus dem Jaudelschuster-Plan, das Grundstück wird richtig voll", kritisierte Thomas Betz ( CSU), ebenso, dass die vor zehn oder 15 Jahren geäußerte Absicht, an der Ringstraße einen Bebauungsplan aufzustellen, nicht weiter verfolgt worden sei. Er verwies ebenso wie Helga Gall (Grüne) auf das westliche Nachbargrundstück, das vielleicht auch bald neu bebaut werden könnte. "Die beiden Gebäude dort wurden schon abgerissen", warf Gall ein. Sie sorgte sich auch um die Durchgängigkeit des an der Südseite der beiden Flächen verlaufenden Sailerwegs und fragte, inwieweit dieser rechtlich gesichert sei. Ohne ins Detail gehen zu können, versicherte der Bürgermeister, dies sei einer der rechtlich am besten abgesicherten Fußwege im Dorf.

Luzius Kloker (Grüne) sprach sich für einen Bebauungsplan aus. Würde der jetzt angefragten Bebauung zugestimmt, warnte auch Helga Gall, würde man später beim westlichen Nachbargrundstück auch nichts mehr bezwecken können. Bürgermeister Herrmann deutete an, dass Grundlage für einen Bebauungsplan der 2019 gegebene Bauvorbescheid sein könnte.

Andreas Ernst spricht sich für die Bauvoranfrage aus

Als einziger eindeutig positiv zur vorliegenden Bauvoranfrage äußerte sich Andreas Ernst (CSU): Die Planung sei modern, denn "kein normaler Mensch kann sich heute noch ein 1000-Quadratmeter-Grundstück in Schondorf leisten", sagte er, und es gebe viele, die in Schondorf auch gerne "kleine Brötchen" backen wollten.

Mit 8:4 Stimmen wurde die Bauvoranfrage mit der Begründung, sie füge sich nicht in die Umgebung ein, abgelehnt. Thomas Betz verwies vor allem auf den zusätzlichen Verkehr, der in die schmale Sackgasse fließen würde, wenn dort neben der Villa sechs neue Wohneinheiten errichtet würden.