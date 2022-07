Tierheim in Schongau wird renoviert

Plus Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, besucht Schongau. Wegen der Corona-Folgen stehen die Tierschützer im Kreis Weilheim-Schongau vor großen Herausforderungen.

Der Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, Thomas Schröder, macht jedes Jahr eine Rundreise durch Deutschland, um sich vor Ort ein Bild von der Situation der Tierheime zu machen. Am Montag besuchte er gemeinsam mit der Präsidentin des Landesverbands Bayern, Ilona Wojahn, das Tierheim des „Tierschutzverein im Landkreis Weilheim-Schongau“ in Schongau.