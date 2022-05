Erfolgreicher Start in die 2. Liga für ASV-Turnerinnen

Nach langer Corona-Zwangspause klappt nicht alles, aber am Ende jubeln die Athletinnen vom Ammersee.

Eine neue Zeitrechnung hat im Turngau Amper-Würm begonnen: Die zehn- und elfjährigen Turnerinnen vom Ammersee Sportverein Dießen konnten endlich ihren Platz in der 2. Liga wahrnehmen: Endlich wieder Wettkampf, endlich wieder mit anderen Vereinen vor Kampfrichtern turnen, endlich wieder mit Eltern und Geschwistern und Freunden als Zuschauer! Der Turngau und der TSV Emmering machten es in der Amperhalle in Emmering möglich. Die letzten Trainings waren eher von Nervosität geprägt, schließlich stand für ein paar Turnerinnen ihr erster Turnwettkampf überhaupt an.

Für die ASV Turnerinnen begann der Wettkampf am Sprung, also Sprint zum Anlauf, das Brett gut treffen, Abdruck und gespannt auf dem Mattenberg landen oder über den Sprungtisch turnen. Dann folgten die beiden Versuche mit Bewertung. Es lief ganz gut, die Absprünge passten, und auch die Wertungen der Kampfrichter waren gut. Der Einstieg in den Wettkampf war also gelungen. Mit dem ersten Gerätewechsel ging es an das Reck. Hier war Trainerin Sabine Bernhard mit den Leistungen nicht ganz zufrieden, auch die Turnerinnen selbst wussten: war teilweise nicht so toll.

Leni Dullinger erturnte sich hier wieder eine der höchsten Wertungen des gesamten Durchgangs. Weiter ging es am Schwebebalken. Nicht alle Elemente klappten. Sophia Ruhland holte hier die beste Wertung des Teams, wenn auch mit einem „Absteiger“. Theresa Halter kam ohne Sturz durch ihre Übung. Die Mädchen blieben kämpferisch und Leni Dullinger und Stella Brkuly turnten am Boden schwierigere Übungen, die ihnen auch gut gelangen. Doch auch Nuria Poppen hielt mit der leichteren Übung gut mit und erturnte sich ebenfalls eine hohe Wertung.

Zwischenstände wurden bei dem Wettkampf nicht bekannt gegeben. Also war die Spannung kurz darauf bei der Siegerehrung sehr groß. Platz drei erturnte sich der Ammersee Sportverein. In der Einzelwertung erturnte sich Leni Dullinger den 10. Platz. (ak)