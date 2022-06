Schönheiten aus Holz segeln auf dem Ammersee um die Wette

Plus Die neue Serie der Holzboot-Regatten am Ammersee startet bald. Die Sieger der Ammersee Classics 2021 erhalten den Wanderpokal.

Im Rahmen einer clubinternen Veranstaltung des Ammersee Yacht-Clubs (AYC) in Riederau konnte nun der Crew der „Argo II“, dem Clubschiff des AYC, der Wanderpokal für ihren Gesamtsieg bei der Ammersee-Classics-Regattaserie 2021 überreicht werden.