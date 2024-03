Kämpferisch starke Leistung von Dießens Volleyball-Nachwuchs

Die U13-Volleyballerinnen des MTV Dießen treten beim Turnier in Germering an. Danach gibt es Lob vom Trainer.

Im letzten Turnier der Saison haben die Mädchen der U13-Volleyballmannschaft des MTV Dießen noch einmal alles gegeben. In sechs Spielen wechselten sich dabei Siege und Niederlagen ab. Aber leicht hatte es der Gegner nie: Vier Spiele wurden erst im dritten Satz entschieden. Am Ende des Turniers in Germering bedeutete dies Rang sieben.

In der Gruppenphase setzte sich der MTV-Nachwuchs im ersten Spiel gegen Dachau VI durch, unterlag im zweiten Spiel aber Esting III. Als Gruppenzweiter zogen sie ins Überkreuzspiel gegen Lechrain III ein. Es war ein spannendes und enges Match. In drei Sätzen mit jeweils nur zwei Punkten Unterschied konnten die Mädchen des MTV sich durchsetzen und standen damit im Viertelfinale. Hier traten sie gegen die Mannschaft Dachau V an. Nur knapp gewannen die Dachauerinnen den ersten Satz, während der zweite Satz an Dießen ging. Im letzten Satz behielten die Mädchen aus Dachau jedoch die Oberhand und entschieden das Spiel deswegen für sich.

Nach Niederlage gegen Schondorf folgt Sieg gegen Germering

Nach den kräftezehrenden Einsätzen traf Dießen im Anschluss auf Schondorf in den Platzierungsspielen um die Ränge fünf bis acht. Während der erste Satz noch gewonnen werden konnte, fehlte im zweiten und dritten Satz dann doch die Kraft, und die Dießenerinnen mussten sich geschlagen geben. Im letzten Spiel des Turniers um Platz sieben ging es gegen Mannschaft Germering III. Was zuerst wie ein leichtes Spiel für Germering aussah, konnte von den vier Mädchen aus Dießen noch gedreht werden: Nach einem verlorenen ersten Satz, mobilisierte das Team alle Kräfte, holte einen deutlichen Rückstand auf und gewann in einem Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl den zweiten als auch dritten Satz.

Trainer Wolfgang Mayrhofer zeigte sich zufrieden: „Die Mädchen haben technisch gut gespielt und viele schöne Spielzüge gezeigt. Leider haben sich ein paar Fehler, insbesondere bei den Aufschlägen, eingeschlichen, die uns wertvolle Punkte gekostet haben, sonst wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber ich finde es toll, wie die Mädchen selbst in schwierigen Situationen echten Kampfgeist gezeigt haben und in diesen wirklich kräftezehrenden Spielen zusammengehalten und sich gegenseitig motiviert haben. Das macht für mich eine gute Mannschaft aus.“ (AZ)